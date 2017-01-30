KTAMS, süresiz grev başlatıyor

KTAMS, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bugünden itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS’ın Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde personel eksikliği nedeni ile 20 Ocak tarihinde grev başlattığını, ancak Çalışma Bakanlığı yetkililerinin bu soruna hala daha hiçbir çözüm üretemediğini kaydetti.

Bengihan, “Sendikamız, bakanlığın bu duyarsız ve sorumsuz tutumuna karşılık yarından itibaren süresiz grev başlatma kararı almıştır. Konu ile ilgili olarak bugün saat 11.00' de Girne Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yapılacaktır” dedi.



