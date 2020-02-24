KTAMS, mahkeme görevlisinin darp edilmesini protesto edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), üyelerinin görev başında darp edilmesini kınamak üzere yarın İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Sendikadan verilen bilgiye göre, geçen günlerde İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli tebliğ ve icra memuru KTAMS üyesi İskele’de görevi başında darp edildi.

KTAMS, şiddeti kınamak, tebliğ ve icra memurlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek üzere yarın saat 10.30’da İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.