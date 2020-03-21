KTAMS: Kesintiye onay vermiyoruz
"Sendikamız KTAMS çalışanlardan kesinti yapılmasına kesinlikle onay vermemiştir”
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Kıbrıs Türk Amme Mamurları Sendikası (KTAMS) ‘çalışanlardan kesintiye onay vermediğini’ duyurdu.
KTAMS’ın üyelerine gönderdiği mesajda “Sendikamız bugün kamuda yetkili sendikalar ile birlikte toplantıya davet edilmiş, tarafımıza hükümet önerilerini ve düşüncelerini sunmuştur. Sendikamız KTAMS çalışanlardan kesinti yapılmasına kesinlikle onay vermemiştir” denildi.
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