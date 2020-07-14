KTAMS, Kalkınma Bankası'ndaki yaşanan sorunları protesto edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Kalkınma Bankası’nda yaşanan sorunların çözümü konusunda Yönetim Kurulu’nun duyarsız kalması ve idare tarafından yapılan keyfi uygulamaları” yarın protesto edecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yarın 09.30’da Kalkınma Bankası önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.