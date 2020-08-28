KTAMS istihdamları protesto etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, UBP-HP Hükümetinin seçim yasaklarına aykırı uygulamalarını protesto etmek için Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Seçim yasakları içinde dahi hükümet ortağı UBP’nin ‘seçimlik icraatlara’ devam ettiğini belirten Serman Yiğit, “Koltuk için herşey mübahtır” zihniyetiyle hareket edip istihdamlara devam edildiğini belirtti.

Açıklamada, “Devletin Anayasasını ve yasalarını hiçe sayanlar devletin en üst makamı olan cumhurbaşkanlığı makamına layık olamazlar” denildi.

KITAMS adına yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Seçim döneminde olduğu gibi bu seçimlerde de yine bir UBP klasiği izliyoruz. KKTC’yi sonsuza dek yaşatacağı söylemini ağzından düşürmeyenlerin bu devletin Anayasasını ve yasalarını koltuk uğruna nasıl pervasızca çiğnediklerini ibretle izliyoruz.

Geçmişte de seçim yasakları içinde, hatta seçimlere bir gün kala geceleyin herkes uykuda iken kapıların altından bıraktıkları zarflarla 2500 kişiyi istihdam eden, parti içi hesaplaşmaları için 350 kişilik “kurultay istihdamları” partizanlığına da imza atan yine UBP Hükümeti idi.

Covid 19 salgını nedeniyle sağlıkta ve ekonomide büyük bir kriz yaşanırken, binlerce insanımız işsiz, aşsız kalmışken hükümet edenler seçim yasaklarının başlayacağı 12 Ağustos gece yarısına kadar istihdam yapmakla meşguldü. Anayasanın eşitlik ilkesine ve kamu görevlileri yasasına aykırı bir şekilde geçici işçi kadrolarına üniversite mezunu yandaşlarını, akrabalarını doldurarak bir kez daha parti-devlet bütünleşmesinin açık bir örneğini sergilemişlerdir.

Seçim yasakları içinde dahi seçimlik icraatlar devam ediyor. Bunun en son örneği Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulunda hademe olarak çalışan bir işçinin Başbakanlıkta memur olarak görevlendirilmesi olmuştur.

"Koltuk için her şey mübahtır” zihniyeti ile Devletin Anayasasını ve yasalarını hiçe sayanlar devletin en üst makamı olan cumhurbaşkanlığı makamına layık olamazlar”