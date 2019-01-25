 KTAMS Başkanı Bengihan, YENİDÜZEN’e açıkladı: %19,88 Hayat Pahalılığı, %21,61 artış

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu’nun vergide yaptığı yeni düzenleme “az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi kesintisi” sağlayacak.

Vergi düzenlemesini YENİDÜZEN’e değerlendiren Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, bu düzenleme ile sistemin daha adil bir seviyeye çekildiğini belirtti.

Yapılan bu vergi düzenlemesi ile kamuda düşük maaş alanların daha az vergi ödemesi, yüksek maaş alanların ise daha yüksek vergi vermesinin sağladığını belirten Bengihan, bu alanda 2010 yılından beridir ilk kez çalışma yapıldığının altını çizerek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Maaşı az olanların ödeme noktası azaldı, cebine girecek olan rakam ise arttı” diyen Bengihan, yapılan vergi düzenlemesini örneklerle açıkladı.

Bengihan: “Üç bin TL’lik alt kısmı, beş bin TL’lik dilime çektiler”

Düzenleme ile kişisel vergi muafiyetinin yıllık asgari ücretin yüzde 83,33’ten yüzde 90’a çekildiğini belirten Bengihan, özel muafiyetin ise yüzde 17’den 10’a düştüğünü dile getirdi. Yapılan vergi düzenlemesiyle ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Bengihan, şunları kaydetti:

“Kişisel vergi muafiyeti herkese göre değişir. Burada esas iki çocuklu bir aile temel alınarak hesaplanır. Vergi dilimlerini bir alt gelir bir de üst gelir olarak hesapladılar. Yapılan düzenleme ile alt gelirlilerin vergi düzenlemesinde üç bin TL’lik alt kısmı beş bin TL’lik dilime çektiler.

Kişisel vergi muafiyeti yıllık asgari ücretin yüzde 83,33’ü idi. Bu düzenleme ile bu muafiyet yüzde 90’a çekildi, özel muafiyet de yüzde on oldu.

Dilim yükseldikçe ödenilen vergi miktarı düşüyor. Dolaylı olarak bu yapılan alt gelir tabakasının işine yaradı. Yüzde 83,33 olan vergi muafiyetini yüzde 90’a çektiler, özel muafiyet ise yüzde 17’den 10’a düştü.

Bu düşük maaş alanların daha az vergi vermesine, yüksek maaş alanların ise daha yüksek vergi vermesini sağladı. Bu durum, ülkede 2010 yılından beridir yapılmayan bir ilktir.

Maaşı az olanların ödeme noktası azaldı, cebine girecek olan rakam ise arttı.”

“Vergi adaletli olmalıdır”

Yapılan düzenleme ile vergi dilimlerinin daha adil olduğunu ifade eden Benhihan, yapılan uygulamayı çok olumlu bulduklarını ifade etti.

“Hükümetin yaptığı bu vergi düzenlemelerini çok olumlu buluyoruz çünkü vergi adaletli olmalıdır. Bu çalışma ile sistem daha adil bir seviyeye çekilmiştir.” diyen Bengihan, hükümetin, bu düzenlemelerle daha adaletli bir vergi sistemi ortaya koyduğunu kaydetti.

Bengihan, “Zaten aslında olması gereken bir sistemdi. Çok kazandan çok, az kazanandan az alınacak. Adil olan da buydu zaten.” dedi.

Örneklerle yeni düzenleme

Yapılan düzenlemede ortaya çıkan adil dağılımı örneklerle açıklayan Bengihan, kamuda yeni göreve başlayan bir kişinin maaşı üzerinden rakamlarla anlattı.

Bengihan: “2011 yılı sonrası işe başlayan (barem 9’un 1’i), hayat pahalılığının brüt yüzde 19,88 çıkmasına rağmen, vergi dilimi düzenlemesi ile yüzde 20 net artış alacak.

3 bin 591 TL net maaş alırken, bu yapılan vergi dilimlerindeki düzenleme ile 4 bin 304 TL net maaş alacak. Yani 718 TL’lik bir artışı olacak.

Düzenleme yapmasaydı net yüzde 17’lik artış olacaktı.

2011 yılından sonra işe giren biri (barem 10’un 8’i) ise yüzde 19,88’lik brüt hayat pahalılığında düzenleme ile bu kademede olan birine yüzde 21,61 artış gelecek. Eğer bu düzenleme yapılmasaydı yüzde 17’lik yansıması olacaktı. Bu düzenleme ile yüzde 21,61’lik artış oldu.

Bu yapılan, bu alınan karar çok doğru bir karardır, vergi adaletinde nispeten de olsa iyi bir düzenlemeye gidildi.” dedi.

“Bunun yanında farklı düzenlemelere de gidilmeli”

Yapılan vergi düzenlemesi yanında özellikle asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan özel sektör çalışanlarının korunması gerektiğine dikkat çeken Bengihan, çözüm önerilerinde bulundu. Özel sektör çalışanlarının yaşam koşulları ve alım gücünü iyileştirici bazı politikalar ortaya konulması gerektiğini savunan Bengihan, şunları ifade etti:

“Bununla birlikte piyasanın da ucuzlaması gerek. Bugün temel tüketim maddelerinin fiyatlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz, her geçen gün de pahalılaşıyor, bu düzenlemelere paralele marketlerdeki pahalılığın da önlenebilmesiyle ilgili bazı tedbirlerin alınması gerek. Özellikle de özel sektör çalışanlarının korunabilmesi için.

Kaldı ki bu yetersiz asgari ücret artışıyla birlikte bu şarttır.

461 TL’lik artış, bir asgari ücretlinin hayatını idame etmesi için yeterli değildir. Esas özel sektör çalışanlarının yaşam koşulları ve alım gücünü iyileştirici bazı politikalar ortaya konulmalı.

Piyasanın ucuzlatılması için temel tüketim maddelerindeki KDV’lerin sıfırlanması gerekir.

Gıda ve alkolsüz içeceklerin KDV oranları sıfırlanmalı. TL her geçen gün döviz karşısında erimektedir. TL’nin değer kaybının süreceği beklenmektedir. Bu beklenti içinde hükümet şimdiden gerçekçi, yaşama dokunan tedbirler alması gerekir.”

“Ekonomik bağımlılık buradaki hükümetleri çok zor durumda bırakıyor”

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokollerden endişe duyduklarını anlatan Bengihan, bu protokollerle Kıbrıs Türk halkına yakışmayan bir gömlek giydirilmeye çalışıldığını söyledi.

Bengihan, “Bu dayatmacı bir anlayıştır, iki dost ülke arasındaki saygı ve anlayış yoktur. 1974’ten sonra kurulan bu düzende Kıbrıslı Türkeli ne kendi kendini yönetebilme ne de kendi ayakları üzerinde durabilme becerisine sahip olması istenmedi. Kıbrıslı Türkleri ekonomik ve siyasi olarak Türkiye’ye bağımlı kıldılar.

Bu bağımlılıklar bize mali, ekonomik protokolleri dayatıyor. Ekonomik olarak bizi bağımlı kılıp, ekonomiden koparılıp, muhtaç bırakma amacı güdülüyor. Ekonomik bağımlılık buradaki hükümetleri çok zor durumda bırakıyor ve bizleri yok oluşa sürüklüyor.” dedi.