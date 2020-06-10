KTAMS Başbakanlık, 5 bakanlık ve 4 kurumda yetkili

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri, Ulaştırma, Çalışma ve Ekonomi bakanlıkları ile Mahkemeler, Başsavcılık, Sayıştay ve Ombudsman’da yetkili sendika olduğu açıklandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında kamu emekçilerinin KTAMS’a güveninin her geçen gün arttığını kaydederek, “Bu başarıyı tüm kamu emekçilerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde kullanacağımızı ve sendikamıza duydukları güveni boşa çıkarmayacağımızı vurgularız” dedi.

Bengihan, Sendikalar Mukayyitliği’nin bakanlık ve dairelerdeki yetkili sendikalarla ilgili çalışması sonucu belirlenen ve KTAMS’ın yetkili olduğu kurumları şöyle duyurdu:

“KKTC Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Mahkemeler, KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)”