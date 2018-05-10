KTAMS 'açlık sınırını' hesapladı

KTAMS, açlık sınır ile ilgili rapor hazırladı. Rapora göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı, 31 Mart itibariyle 2.205 TL olarak hesaplandı. Net asgari ücretin 2,057.55 TL olduğuna dikkat çeken KTAMS, hükümetin, açlık sınırı altına düşen asgari ücretin artırılması için adım atmasını talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

31 MART 2018 İTİBARİ İLE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2018 tarihi itibariyle açlık sınırı 2.205 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 18,87 TL, aylık 566,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 19,66 TL, aylık 589,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 20,90 TL, aylık 627 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 14,08 TL, aylık 422,40 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 2.205 TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 2057,55 TL’dir. Bu da asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu göstermektedir.

30 Mart 2017’de

Asgari ücret brüt 2,175 TL, net 1892,25 TL

Sterlin: 4,54 TL

30 Mart 2018’de

Asgari ücret brüt 2,365 TL, net 2,057.55 TL

Sterlin: 5,63 TL

30 Mart 2017’de Asgari ücret net 416,79 Sterlin iken 30 Mart 2018’de 365,46’ya düşmüştür. Bu verilere göre sterlindeki %24’lük artış asgari ücretliye 51,33 Sterlin düşüş olarak yansımıştır. Dövizde meydana gelen bu artış asgari ücretlilerin ve diğer çalışanların alım gücünde çok büyük kayıplara neden olmuştur.

Hükümet, açlık sınırı altına düşen asgari ücretin artırılması için derhal gerekli adımları atmalı ve halkın alım gücünü artırıcı somut tedbirleri acilen hayata geçirmelidir.