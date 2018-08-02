KSP, Afrika Gazetesine Türkiye’de dava açılmasını kınadı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Afrika gazetesi aleyhinde Türkiye’de dava açılmasını kınadı.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamada, hukuki mesele gibi görünse de olayın siyasal olduğu iddia edildi.

Afrika gazetesi yazarlarına açılan davanın, özünde Kıbrıs Türk halkına, onun demokratik yaşam haklarına karşı girişilmiş bir saldırı olduğu ileri sürülen açıklamada, KSP’nin “bu saldırıyı” kınadığı ifade edildi.

KSP açıklamasında, “Bu saldırı karşısında sessiz kalan, fikrini söyleyebilecek cesareti dahi olmayan KKTC yöneticileri, ülkemize karşı işlenmekte olan bu suçlara ortaktırlar” denildi.