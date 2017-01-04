‘Krize dönen’ Güzelyurt Hastanesi ihalesi İPTAL EDİLDİ!...

Meltem SONAY

Güzelyurt Hastanesi için tam bir krize dönen ihale iptal edildi.

Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 1’nci etap karkas inşaatı için açılan ihalenin ’14 müteahhidi dışarıda bırakan’ şartnamesinde yapılan düzenlemeden sonra, SON GÜN yeniden DEĞİŞİKLİĞE gidilmesi Müteahhitler Birliği’nin BOYKOT kararı almasına neden olmuştu.

Müteahhitler Birliği’nin boykot kararına uymayan Ali Kofalı İnşaat ve Hasan Tosunoğlu İnşaat’ın ihalede teklifte bulunması üzerine Müteahhitler Birliği EYLEM kararı alırken, her iki müteahhidi de ‘GEÇİCİ İHRAÇ’ talebi ile Onur Kurulu’na sevk etmişti.

2 buçuk milyon kayıp iddiası…

Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 1’nci etap karkas inşaatı için açılan ihale, devlet ve Müteahhitler Birliği karşı karşıya bırakmıştı…

6 iş günü önceden haber verilmesi gereken ihale şartlarındaki değişikliğin son gün açıklanması nedeniyle Müteahhitler Birliği’nin boykot kararı almış, Bütün müteahhitlerin boykota uyması dışında iki müteahhit olan Ali Kofalı ve Hasan Tosunoğlu boykot kararına rağmen teklifte bulunmuştu. Bu olayda ise devletin kaybının 2 buçuk milyon lira olduğu iddia ediliyordu…

GÜRCAFER: “ŞARTLAR, TÜM MÜTEAHHİTLERİN KATILABİLECEĞİ ŞEKİLDE DÜZENLENECEK”… Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ihalenin iptal edildiğini, şartların da tüm müteahhitlerin katılabileceği şekilde yeniden düzenlenerek çıkılacağı sözünü aldıklarını belirtti.

Gürcafer: “İhale Komisyonu’nun çabası ile bizim haberimiz bile olmadan bu şart değişti”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, söz konusu ihale ilk açıldığında 16 bin 500 metrekarelik bir iş bitirmiş ihalelerin katılabilmesi şartının getirildiğini, üyelerinden gelen itirazların iletilmesi üzerine de bakanlığa yazı yazıldığını aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün kendilerini haklı bularak gerekli düzeltme için talimat verdiğini ve söz konusu şartın da TOPLAMDA 16 BİN 500 METREKARELİK iş bitirmiş olarak değiştirildiğini aktaran Gürcafer, ihaleye 1 GÜN KALA bu şartın yeniden değiştirildiğini ileri sürdü.

“İhale Komisyonu’nun çabası ile bizim haberimiz bile olmadan bu şart değişti” diyen Gürcafer, yasa ve ilgili tüzük gereği bu tür değişikliklerin ihale açılmadan en az 6 gün önce duyurulması gerekliliğine vurgu yaptı, bu şekilde bir yol izlenmediği için BOYKOT kararı aldıklarını belirtti.

Ali Kofalı ve Hasan Tosunoğlu, ‘GEÇİCİ İHRAÇ’ talebi ile Onur Kurulu’na…

Müteahhitler Birliğine üye iki firma, Ali Kofalı ve Hasan Tosunoğlu İnşaat’ın boykot kararına uymadığını ifade eden Başkan Gürcafer, bu müteahhitler için ‘geçici ihraç’ talebinin de yasanın emrettiği şekilde Onur Kurulu’nda görüşüleceğini kaydetti.

“İhale Komisyonu ihaleyi bu firmalardan birine verme eğilimi gösterdi” iddiasında bulunan Gürcafer, bu nedenle eylem kararı aldıklarını da anımsattı.

Gürcafer: “İhale iptal edildi…”

Bunun üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ihalenin iptal edildiğini, şartların da tüm müteahhitlerin katılabileceği şekilde yeniden düzenlenerek çıkılacağı sözünü aldıklarını belirtti.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık: Biz bakanlıklar adına yürütürüz… Sahibi değiliz

İhalelerin şartnamelerini, zeyilnamelerini hazırlamanın da iptalinin de ilgili bakanlıklara ait olduğunu ifade eden Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık, Sağlık Bakanlığı’nın İPTAL’ine ilişkin yazı göndermesi durumunda ihalenin iptal edileceğini belirtti.

“Biz bakanlıklar adına ihaleleri yürütürüz, mal onların” diyen Başkan Ilık, İhale Komisyonu’nun ihalelerin şeffaflıkla açılmasını sağladığını ifade etti. Komisyon’un bakanlıktan gelen zeyilnameleri yayınladığını, yalnız başına hareket eden bir kurum olmadığını savundu.

MİK BAŞKANI ÇELEBİ ILIK: “MÜTEAHHİTLERİN ŞİKAYETLERİ HEP OLDU, HEP DE OLACAK”…Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık, Güzelyurt Hastanesi ihalesine ilişkin iddialar üzerine “Müteahhitlerin her zaman zeyilnamelere (herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belge) şikayetleri olmuştur. Her zaman oldu, hep de olacak” dedi

Güzelyurt Hastanesi ihalesine ilişkin iddialar üzerine ise “Müteahhitlerin her zaman zeyilnamelere (herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belge) şikayetleri olmuştur. Her zaman oldu, hep de olacak” diyen Ilık, söz konusu ihalede de 4 zeyilname geldiğini belirtti.

Çelebi Ilık, ihale açılmadan bir gece önce Müteahhitler Birliği’nin zeyilname yayınlamak için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olduğunu da iddia etti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu: Mahkemeye gitme ihtimali nedeniyle ihaleyi iptal ettik

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise 2 firma hariç diğer firmaların ihaleden çekildiğini, bu nedenle de Güzelyurt Hastane İhalesi’nin iptal edildiğini doğruladı.

SUCUOĞLU: “İHALE MAHKEMEYE TAŞINABİLİRDİ, İPTAL ETTİK”… Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise Müteahhitler Birliği’nin ihaleye ‘karşı çıktığını’ ve olayı mahkemeye taşıyacağı yönünde bilgi edindiklerini söyledi, “Olay mahkemeye taşınırsa süre uzayabilir. Bu nedenle de yeniden ihaleye çıkmayı düşündük. Bunun öncesinde Müteahhitler Birliği’nin neden mahkemeye gideceği konusunu açıklığa kavuşturarak, sonrasında ihaleye çıkmak istiyoruz” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, Müteahhitler Birliği’nin ihaleye ‘karşı çıktığını’ ve olayı mahkemeye taşıyacağı yönünde bilgi edindiklerini söyledi, “Herhangi birini suçlamak istemiyoruz. Olay mahkemeye taşınırsa süre uzayabilir. Bu nedenle de yeniden ihaleye çıkmayı düşündük. Bunun öncesinde Müteahhitler Birliği’nin neden mahkemeye gideceği konusunu açıklığa kavuşturarak, sonrasında ihaleye çıkmak istiyoruz” dedi.

“Kavgayla başlarsak o işten hayır gelmez…”

Sucuoğlu, Güzelyurt halkına hastaneyi bu yıl içerisinde tamamlayacaklarına dair söz verdiklerini hatırlattı.

“Devlet olarak Güzelyurt’a hastane sunmak istiyoruz” diyen Sucuoğlu, “İşin başında kavgayla başlarsak bu işten hayır da görmeyiz. Üzüntümüz; bunun bir şekilde sonlandırılmasını hedeflerken böyle bir tepki ve yasal süreç başlatma olayının olmasıdır” şeklinde konuştu.

Taraflar bir araya gelecek…

İhaleyle ilgili en kısa sürede Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Müteahhitler Birliği’nin katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini de açıklayan Sucuoğlu, “Sıkıntı nedir, Müteahhitler Birliği niçin bu yola gitti? Problemi tespit edip, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde bu sorunu çözmek istiyoruz. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasını istemiyoruz” dedi.

Sucuoğlu ayrıca dün Meclis oturumu sonrasında Müteahhitler Birliği’ni ziyaret ederek, 10-12 kişilik Yönetim Kurulu ile görüştüğünü de aktararak sözlerini şöyle tamamladı: “Kavgayla dövüşle olmaz. Soru işareti kalmayacak şekilde ihaleyi açıp bitirmek istiyoruz. En kısa zamanda bir araya geleceğiz, sorunları konuşacağız ki yol alabilelim. Yargı sürecinde zamana ihtiyaç var, yazıktır. Bu durum kimseye yakışmaz, motivasyonu da bozar. Sorunu çözmek istiyoruz. “