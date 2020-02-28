Kriz Masası toplandı

Kriz Masası, Sağlık Bakanı Ali Pilli Başkanlığı’nda toplandı. ‘Toplantıdan sonra açıklama yapılacak’ denmesine karşın, Kriz Masası toplantısından sonra açıklama yapılmayacağı duyuruldu.

Hastanede şu anda hizmet veremeyen bölümler olduğu için, 112 Acil’in aranması durumundan hastaların özel hastanelere sevki için çalışma yapıldığı elde edilen bilgiler arasında.

Kriz Masası toplantısından elde edilen gayrı resmi bilgiler arasında, hizmet verilemeyen bölümlerin tespiti üzerinde çalışıldığı var.

Başbakan Ersin Tatar’ın toplantıdan ayrıldığı da belirtiliyor.

Yakınlarını aramak için hastaneye akın eden çok sayıda kişinin, hastalarının nereye tahliye edildiğine ilişkin bilgi alamadığı için karışıklık yaşandığı belirtiliyor.

Sağlık örgütleri toplantının yer aldığı Onkoloji Hastanesi'ne geldi, kriz masasına katılmayı talep ediyor.

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