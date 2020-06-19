Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonu "skandal"la birlikte çatladı.



Yenidüzen'in gündeme taşıdığı 'ÖZEL JET SKANDALI' sonrasında HÜKÜMET krizi büyüdü, kabinede değişikliğe gidildi, Başbakan'ın tercihleri yeni bir krize neden oldu. Bakanlar Kurulu kararı olmadan, karantina protokollerinin dışına çıkarak ve gümrük kontrolünden geçmeden ülkeye gelen 12 kişilik kafile ilk aşamada iki bakanın sonu oldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonu'nda kabine değişikliği için Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yeni bir kabine sundu.



'Resmen' açıklanmayan bu yeni kabinede, iddialara göre Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu görevden alındı.



Bu iki bakanın yerine Turizm Bakanı olarak UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren, Çalışma Bakanı olarak da 'dokunulmazlığı' kaldırılan ve hakkında soruşturma yürütülen, milletvekili Aytaç Çaluda önerildi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başsavcı ile de görüşte Aytaç Çaluda ismini VETO etti.

Gün boyunca neler yaşandı?

SAAT 12:43 | Tatar, 2 bakanı değişti, yeni kabineyi sundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar saat 12.30'da görüştü. Görüşmeyi Başbakan Ersin Tatar talep etti. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Tatar'ın görüşmesi 15 dakika sürdü. Görüşme sonrasında basına açıklama yapılmadı. Tatar'a Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu eşlik etti.



SAAT 13:00 | Başsavcı, Cumhurbaşkanlığı'nda

Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılmasının ardından saat 13.00 sıralarında Başsavcı Altıncık Cumhurbaşkanlığı’na gelerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir görüşme gerçekleştirdi.



SAAT 13:08 | Akıncı, Çaluda ismini veto etti



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kendisine sunulan kabinede yer alan Aytaç Çaluda ismini VETO ettiği iddia edildi. Bu iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın veto kararını Başbakan Ersin Tatar'a bildirdiği konuşuluyor.



SAAT 14:30 | TC Lefkoşa Büyükelçisi, Başbakanlık'ta



YENİDÜZEN, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ni Başbakanlık'ta olduğunu görüntüledi. Büyükelçi, Başbakanlığa giderek bir süre Başbakan Ersin Tatar'la görüştü.