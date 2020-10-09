‘KRİZ’ HÜKÜMETİ!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Hükümeti, küçük ortak Halkın Partisi’nin, 6 Ekim Salı akşamı Parti Meclisi’nde oyçokluğuyla aldığı kararla çekilmesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yeni bir gündem maddesi yarattı.

22 Mayıs 2019 – 6 Ekim 2020 tarihleri arasında geçen 502 günlük sürede hükümetin iki ortağı birçok konuda fikir ayrılığına düştü. UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkeye girişlerin kapalı olduğu dönemdeki Özel Jet Krizi bunların başında geldi.



İşte madde madde yaşanan krizler:

MAYIS 2019

22 Mayıs 2019: UBP-HP Koalisyonu ‘resmen’ kuruldu ve yeni kabine Cumhurbaşkanı’na sunuldu.

27 Mayıs 2019: UBP – HP Hükümetinin ilk krizi Spor Dairesi’nde yaşandı. Bu kriz yaşandığı sırada hükümet güvenoyu henüz almamıştı. Koalisyonun kurulmasıyla iki partide de istifalar yaşandı.

31 Mayıs 2019: UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, Kudret Özersay’a çok sert çıkarak; “Seçime gitsek,” barajı geçemezdi” dedi.

HAZİRAN 2019

18 Haziran 2019: Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin iddiaları değerlendirecek Meclis Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında ‘uyuşmazlık’ çıktı.

20 Haziran 2019: Hükümetin Maraş ile ilgili aldığı karar hükümet düzeyinde “kara karışıklığına” neden oldu. Liderler farklı açıklamaları ile 3 gün boyunca farklı konuştu; “Bir kafa karışıklığı olmuştur. KKTC Hükümeti Maraş’ı açma kararı almadı” denildi.

25 Haziran 2019: Özgürgün ile ilgili ‘özel’ komite kuruldu, ‘Komite Başkanlığı’ dert oldu. HP'li Manavoğlu; “UBP’den bakanlık alamayanlar, başkanlarına zorluk çıkardı” dedi. UBP'li Öztürk de; “Bize güvendiklerini söylüyorlar ama bunu göstermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TEMMUZ 2019

3 Temmuz 2019: Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün “dokunulmazlığının kaldırılması” talebini inceleyecek özel komitede başkanlık için UBP de, HP de geri adım atmadı, süreç tıkandı. "Başkan kim olacak" gerilimi komiteyi kilitledi.

23 Temmuz 2019: YENİDÜZEN, UBP-HP koalisyonunun 2 ayını değerlendirdi. UBP-HP Hükümetinin 2 aylık karnesi: Kriz, polemik, anlaşmazlık…

AĞUSTOS 2019

20 Ağustos 2019: İmar Planı Pazarlığı… Başbakan Tatar; “Sıkıntılar var, kolay olmadığını düşünüyoruz” dediği İmar Planı ile ilgili “dengelere” işaret etti. İçişleri Bakanlığı, planın Danışma Toplantısı’nda büyük oranda kabul gördüğünü açıkladı.

EYLÜL 2019

3 Eylül 2019: Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) Koalisyon hükümeti, 100 günlük icraatlarını değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolü öne çıkardı.

25 Eylül 2020: Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, eski başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde "prensip kararı" aldı.

EKİM 2019

4 Ekim 2019: Başbakan Ersin Tatar 23 Ekim’de yürürlüğe girecek İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü'ne bazı itirazlar olduğunu bu itirazları değerlendirmek için bürokratlarını görevlendirdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Baybars, 30 Eylül 2019’da konu ile ilgili olarak; “hamasi bir takım iddialarla” kafa karıştırılmamasını söylemişti.

7 Ekim 2019: Meclis Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün “Yasama Dokunulmazlığı”nın kaldırılmasına onay verdi. Genel Kurul’da UBP, CTP, HP ve TDP Milletvekillerinin ‘kabul’ oyu ile Özgürgün’ün dokunulmazlığı kaldırıldı.

ARALIK 2019

4 Aralık 2019: Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı için oylama 3 Aralık 2019’da yapıldı, Belediye Başkanları’nın ‘hayır’, kaymakamların ise ‘evet’ dediği oylamada İmar Planı taslağı onay alamadı.

16 Aralık 2019: UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı taslağına “hayır” dediklerini açıkladı.

30 Aralık 2019: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul’dan geçti.

OCAK 2020

2 Ocak 2020: Üç yıldır sürdürülen Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çelişkilere rağmen Birleşik Kurul’da “oybirliği” ile onaylandı, Başbakanlık planı halen Resmi Gazete’de yayımlamadı.

3 Ocak 2020: Koalisyon ortaklarının İmar Planı gerilimi gün yüzüne çıkmaya başladı. Başbakan Ersin Tatar; “İnceleyeceğim, değerlendireceğim” dedi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars; “Başbakanın yayınlamama yetkisi yok” şeklinde konuştu.

12 Ocak 2020: Hükümette imar planı krizi sürüyor. Başbakan Ersin Tatar; 'Resmi Gazete'de yayınlatmayacağım, yürürlüğe girmeyecek' dedi. HP’li Yenal Senin; 'İmar Planı'nın önünü kesmek, hukuku yok saymaktır' ifadelerini kulandı.

23 Ocak 2020: Gazeteci – Yazar Metin Münir, ‘Dörtlü Koalisyon’ hükümetinin Ankara’nın da teşvikiyle yıkıldığını, UBP-HP Hükümeti’nin ise “Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı’nda desteklenmesi” sözüyle kurulduğunu yazdı.

MART 2020

15 Mart 2020: Coronavirüs salgınının başlangıç günlerinde iktidar çekişmeleri: Cumhurbaşkanı Akıncı: “Böylesi bir konuyu, seçim telaşıyla ilişkilendirmeye çalışan arkadaşlarımız da ne yazık ki çıktı”, Başbakan Tatar; "Seçimi düşünecek takatimiz yok... Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır”, Başbakan Yardımcısı Özersay: “Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yok, seçimin ertelenmesi de dahil her şeye açığım”

21 Mart 2020: İngiltere’den charter seferle sabahın erken saatlerinde adaya getirilen 150’yi aşkın Kıbrıslı Türk öğrenci, "özel öğrenci yurt koşullarının yetersizliğine" tepki gösterdi, yurda yerleşemedi. Organizasyonda yaşanan hatadan dolayı hem öğrencilerden hem de ailelerden hükümet adına özür dileyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a Başbakan Tatar’dan tepki geldi. Tatar “Ben kimseden özür dilemiyorum” dedi.

HAZİRAN 2020

13 Haziran 2020: ADA Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havaalanı’na iniş yapan uçak, 9 yolcu getirdi; yolcular VIP yanındaki özel kapıdan alındı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, ‘Akşam gelen uçakla ve yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem, Ulaştırma Bakanlığı bu süreçte sadece uçuş izinleri belirler” dedi… Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ise gelenlerin Sağlık Bakanlığı değil Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye giriş yaptığını savundu, 9 değil 13 yolcunun adaya ‘özel görevli’ olarak geldiğini ifade etti.

14 Haziran 2020: YENİDÜZEN’in manşeti ülke gündemini sarstı; Ercan’a Antalya’dan özel uçakla ‘karantina koşulsuz’ gelenler, apar topar ülkeden kaçtı. Turizm Bakanı Üstel; "Halkın arasına karışmayacaklar, Lapta’daki marina için geldiler" dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan; “Bakanlar Kurulu yanıltıldı” ifadelerini kullandı. Apar topar ülkeden kaçan uçağın kaçacağı saatlerde YENİDÜZEN muhabiri Ercan'a alınmadı. YENİDÜZEN’in muhabirine "Kimseyi almayın talimatı verildi, kesin emirdir (Ercan'da) duramazsınız" denildi.

15 Haziran 2020: Özel uçuş için Bakanlar Kurulu kararı olmadığı ve gümrükçülerin de havaalanına çağrılmadığı ortaya çıktı. Muhalefet hükümeti istifaya çağırdı, bakanlar çelişkili açıklamalarla dikkat çekti. Başbakan Tatar ‘olayın araştırılması için polise talimat verdiğini’ açıkladı, Başbakan Yardımcısı Özersay “Benim açımdan tatminkâr bir durum yoktur, sorular ortada duruyor” dedi.

17 Haziran 2020: Turizm Bakanı Ünal Üstel ‘Marina skandalı’na ilişkin suçu diğer bakanlılara attı, özellikle de Sağlık Bakanı Ali Pilli ayrıca UIaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı işaret etti.

18 Haziran 2020: Özel Uçuş Skandalı ve karantina kurallarının ihlali sonrasında hükümet ciddi bir kriz yaşadı. Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, meclise gitmedi. Koalisyon arasındaki ‘Bakan’ restleşmesi de dikkat çekti. HP’den UBP’ye: Turizm Bakanı Üstel görevden alınsın.” UBP’den HP’ye: Tamam, ancak Ulaştırma Bakanı Atakan da görevden alınsın.”

19 Haziran 2020: UBP-HP Koalisyonu "skandal"la birlikte çatladı, kriz içinde kriz yaşandı, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel görevden alındı, yerine, Kutlu Evren atandı. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iki değişiklik önerisi götürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanmak istenen Aytaç Çaluda, “hakkındaki soruşturma” nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Hem UBP, hem de HP içinde ciddi bir kriz yaşandı. Özersay: “Sadece bir bakan değişikliğinden haberdardım” dedi.

24 Haziran 2020: KIB-TEK içinde de ‘hükümet krizi’ patlak verdi, Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu, ‘oy çokluğu’ ile UBP tarafından atanan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik hakkında disiplin kovuşturması başlatma kararı aldı. HP'li üyenin önerisi ile alınan karar sonrası kurum gerildi.

TEMMUZ 2020

12 Temmuz 2020: UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı Özel Jet skandalı ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Özel Jet olayında “HP’nin parmağı” olduğunu savunan Çaluda, “Misafirlerin geldiği gece bir de bakanın bulunduğu söyleniyor, hani nerede o Bakan? Bu bakan artık açıklansın” şeklinde konuştu.

13 Temmuz 2020: Başbakan Ersin Tatar, Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı’nı yine imzalamayacağını açıkladı: “Kimse benim o planı imzalamamı beklemesin. Bu bir koalisyon ortaklığıdır, konuşacağız. İki tarafın anlaştığı bir noktaya gelmezse, uzayacaktır”

14 Temmuz 2020: Koalisyon ortakları arasında ciddi anlaşmazlığa neden olan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı yine yürürlüğe giremedi. UBP ile HP bir birini suçladı, daha önce 6 ay uzatılan süreç bir ay daha uzatıldı, kriz bir adım daha ötelendi.

15 Temmuz 2020: UBP-HP Hükümeti’nde “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”na yönelik kavga bitmedi. İçişleri Bakanlığı, Başbakanlığa “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili Emirname” gönderdi. Süresiz emirname, Başbakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayınlandı. Aynı ‘Emirname’ ertesi gün, bu kez İçişleri Bakanlığı’na bilgi verilmeden ve ‘sehven’ (yanlışlıkla) denilerek geri geçildi. Başbakan’dan kendi yayınladığı ve geri çektiği ‘Emirname’ye yönelik açıklama: “Asıl sorun şudur: Bu Emirname, konuşulanlar ve mutabakata varılanlar dışında yayınlattırılmış̧ olduğundan hükûmetimize duyulan güvenin sarsılmasına vesile olmuştur.”

17 Temmuz 2020: UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, süresi dolan Emirname sonrası, ‘süresiz’ Emirnameye UBP’nin imza atmayacağını, şimdi ise ‘boşluk’ olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, Resmi Gazete’de yayımlanan Emirnamenin geçerli olduğunu belirtti.

21 Temmuz 2020: Başbakan Ersin Tatar'ın Ocak 2021’de erken genel seçim sinyali vermesi siyasi partilerde farklı yorumlandı. Hükümet ortağı Halkın Partisi seçimi gündemine almazken muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası bir erken genel seçimin gündeme gelebileceğini söyledi.

29 Temmuz 2020: UBP- HP Hükümeti'nin yıkılıp yerine UBP-DP-YDP Hükümeti'nin kurulacağı, hatta yeni hükümette pazarlıkların son aşamaya geldiği iddia edildi.

AĞUSTOS 2020

4 Ağustos 2020: Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'la birlikte muhalefetten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Ankara'ya çağrıldı.

5 Ağustos 2020: Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açıklamaları, Ankara’da TC yetkilileri huzurunda ‘hükümet pazarlıkları’ yapıldığını deşifre etti. Arıklı: “3’lü Koalisyon bu aşamada olmaz” dedi.

EKİM 2020

6 Ekim 2020: ‘Dörtlü Hükümeti’ bozarak, Ersin Tatar’ı başbakanlığa taşıyan ve UBP-HP Hükümeti’nin oluşumunda rol oynayan Halkın Partisi (HP), Maraş için yaşanan gelişmeler sonrasında bu kez de ikili koalisyonu bozdu. HP, Başbakan Ersin Tatar’ı sorumlu tuttu: 'Devletin bütünlüğü bozuldu, kurumları hiçe sayıldı'