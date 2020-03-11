'Kriz bütünlüklü yönetilmeli'

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kriz yönetmenin birinci koşulunun paniği önlemek olduğunu, “Panik, bu süreçte görebileceğimiz zararı azaltmaz, hatta artırabilir” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erhürman, Korona virüsü önlemleri kapsamında ayrı toplantılar yerine sürecin bir bütünlük içerisinde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

Tedbirli olmakla paniğe kapılmayı birbirine karıştırmamalıyız. Krizi yönetmenin birinci koşulu paniği önlemektir. Dün yaşananlar bu konuda ilk anda maalesef başarılı olamadığımızı gösteriyor. Panik, bu süreçte görebileceğimiz zararı azaltmaz, hatta artırabilir. İnsanlarımıza güven vermek için aynı konuda ayrı toplantılara ve açıklamalara değil, süreci bütünlük içinde yönetmeye ihtiyacımız var. Uzmanların görüşleri doğrultusunda alınabilecek tüm tedbirleri almak ve süreci el birliğiyle, tek merkezden yöneterek, doğru bilgileri düzenli olarak halkımızla paylaşmak zorundayız.