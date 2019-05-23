Kriz, ayar, kaynama

Krizle doğan yeni hükümet krizle başladı, vesselam.

Daha ilk günden Cumhurbaşkanlığı kapısında "ona ayar vermek gerekiyor" şeklinde konuştu Başbakan Ersin Tatar.

Öfkelerine hakim olamayan Cumhurbaşkanı “ona” yanıt verdi, “Ayar vermek gerekiyorsa ekonomiye ayar ver” dedi, “Bana sadece halkım ayar verir” diye çıkıştı.

Al sana taze kriz.

Kabinenin oluşumu da keza öyle…

Hep bir kriz havası.

Son saate kadar listeye girmeler, çıkmalar…

Resmiye Canaltay, İzlem Gürçağ gibi isimler daha son saatlere kadar kabinede görünürken nasıl oldu da birden liste dışı oluverdiler?

Hasan Taçoy faktöründen bir atraksiyon bekliyorduk ama, Olgun Amcaoğlu çok ilginç olmuş.

Dedim ya hamuru krizle yoğrulan hükümet krizle doğru, belli ki krizlerle yaşayacak.

Daha ilk günden mecliste neredeyse nisap sorunu yaşadı çiçeği burnunda nam-ı diğer 30 vekile sahip “geniş tabanlı” hükümet.

Yeni hükümet meclisin bilgisine getirildi, meclis toplantısı 26 vekille açıldı. Yeni kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti ilk toplantıda nisabı bulamakta zorlandı, Meclis Genel Kurulu'na hükümete mensup 26 milletvekili geldi.

Muhalefetin katılımı ile başlayan meclis toplantısının sonuna doğru UBP’li Ersan Saner salona girdi.

Meclis toplantısına kabine oluşumunda adı geçen ancak bakanlık alamayan UBP’li vekillerin tepkili oldukları için gelmedikleri iddia ediliyordu, yüksek ihtimal gelmemeleri de ondan…

Toplantıya UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ve Kutlu Evren katılmadı. HP’den ise Hasan Topal meclise gelmedi. 3 ismin de bakanlıklarda adı geçiyordu.

Öte yandan yine adı bakanlık tartışmalarında anılan UBP'li Önder Sennaroğlu'nun da nisabı sağladıktan sonra meclisten ayrıldığı görüldü.

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Bu isimler rastgele böylesi bir tavır sergilemediler, bilerek ve isteyerek katılmadılar toplantıya…

Diğer yandan eski UBP lideri, eski başbakan Hüseyin Özgürgün de sosyal medyadan yorumladı olanları.

Özersay için sert konuştu.

"Partisi adına yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığı noktada UBP’ye sarılmasını doğru ama başarılı bir siyasi gelecek için yetersiz buluyorum" dedi.

Al sana yeni dert! Kavgada gitmez! Nasıl onay versin Hüseyin Bey, Özersay’lı işlere? Haklı adam!

Bu arada göreceğiz bakalım Özersay kimleri yollayacak “mahkemeye”, ya da “mahalleye”?

Aytaç Çaluda mı? Hüseyin Özgürgün mü?

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HP’lilerin bir kısmı da hazmedemedi bu durumu…

Partiden istifa edenler oldu…

Partideki görevlerini bırakanlar da…

Partide ve görevlerinde kalıp durumu açıkça sosyal medyadan eleştirenler de ortaya çıktı.

Anlayacağınız, yeni hükümet günahlarla kuruldu, bu günahlarla krizlerle başladı.

Yani durum hiç de iyi başlamadı.

Ayar krizi, meclisteki nisap sorunu, UBP içi kaynamalar ve HP’deki yıkılma-dağılma süreci daha ilk günden bu hükümeti bir adım geriye taşıdı…

Ersin Tatar’ı severim, eğlencelidir, aklına geleni söyler, bu açıdan medyaya bol malzeme verir.

Ben pek katılmasam da sağlam milliyetçidir ama saftır, göründüğü gibidir, düşündüğünü konuşur.

Bu nedenle yazıma Ersin Tatar’ın sözleri ile son vermek istiyorum.

“Bugün ben Başbakanlığı Sayın Tufan Erhürman’dan devralıyorum, halkımıza da selam olsun diyorum. Bugün önemli bir gün, takdir edersiniz ki her gün biri Başbakanlık devralmaz…” :)

Umarım iyi işlere imza atarsın Ersin Abi…

İşin çok ama çok zor…

Sağın, solun, önün, arkan kriz, sancı, tantana…

Aman dikkat et, çok güvenme birilerine.

Bir krizde seni de götürmeye hevesli öyle çok kişi var ki.

Saymaya kalksam bu sayfada yer kalmaz.

Sağlıcakla kal, başarılar…