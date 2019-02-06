‘Kritik’ tasarılar BEKLENİYOR

KAMU REFORMU’NDA SON VİRAJ… Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmak ve verimliliği artırmayı hedefleyen ve yıllardır beklenen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda son viraja girildiği belirtildi. ‘Kamu Reformu’ olarak da anılan yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’na yapılacak sunumun ardından komitede görüşülmeye başlanacağı öğrenildi.

YURTTAŞLIK ÇALIŞILIYOR… İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışılan Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın da önce Bakanlar Kurulu’na ardından da Cumhuriyet Meclisi’ne gelmesi bekleniyor…

Ayşe GÜLER

Meclis komitelerinde çalışmalar sürerken, ‘kritik’ yasa tasarıları ile ilgili geri sayım da başladı.

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmak ve verimliliği artırmayı hedefleyen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda son viraja girildi.

‘Kamu Reformu’ olarak da anılan yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’na yapılacak sunumun ardından komitede görüşülmeye başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komite gündemine geleceği, Hukuk Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından YENİDÜZEN’e açıklandı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ise şu anda İçişleri Bakanlığı’nda belediyeler ile ilgili bir yasa çalışması olduğunu, tamamlanmasının ardından komitede gündeme alınacağını belirtti.

YENİDÜZEN, kritik yasa çalışmalarının gündeme geleceği iki komite başkanı ile görüştü.

MADDE MADDE YASA TASARILARI, SON DURUMLARI… KAMU REFORMU

Bakanlar Kurulu’na yapılacak sunumun ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gelecek.

Bakanlar Kurulu’na yapılacak sunumun ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gelecek. BELEDİYELER YASASI

İçişleri Bakanlığı’nda henüz tamamlanmadı

İçişleri Bakanlığı’nda henüz tamamlanmadı VİCDANİ RED

Vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı komite gündemine geliyor.

Vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı komite gündemine geliyor. YURTTAŞLIK YASASI

İçişleri Bakanlığı’nda çalışılıyor.

İçişleri Bakanlığı’nda çalışılıyor. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi tamamlandı, oylamaya geçilecek.

Esnaf ve Zanaatkarlar Yasası’nın madde madde görüşülüyor.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde komitede görüşülmeye başlanacak.

Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde görüşülmesi tamamlandı, oybirliği ile kabul edildi.

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı ile ilgili 3 görüşme yapıldı. Şu anda AB Koordinasyon Komisyonu’nda teknik çalışmalar sürüyor.

Hukuk Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Doğuş Derya:

“Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde görüşülecek”

Hukuk Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Doğuş Derya, vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komite gündemine geleceğini söyledi.

Derya, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde komitede görüşülmeye başlanacağını aktardı.

Bu önerinin yasallaşması halinde mülteciler ve yasa dışı yollardan istismar edilmek üzere ülkeye getirilen kişilerin yaşadıkları mağduriyetlerinin giderileceğini vurgulayan Derya, aynı zamanda insan kaçaklığının suç haline getirileceğini ifade etti.

Derya, yasal düzenlemenin intihara teşebbüsün de suç olmaktan çıkarılması, nefret söyleminin de tadil edilmesini içerdiğini kaydetti.

Derya, öneri ile birlikte gebeliğin sonlandırılmasının ekonomik ve sosyal koşulların da hesaba katılarak, maddede insan haklarına uygun düzenleme yapılmasının da hedeflendiğini söyledi.

Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesinin tamamlanıp, oybirliği ile kabul edildiği bilgisini de veren Derya, 6-7 aylık dönemde komiteden 21 yasanın geçtiği de açıkladı.

Derya, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı ile ilgili 3 görüşme yapıldığını ifade ederek, AB Koordinasyon Komisyonu’nda teknik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tasarının komitenin gündemine yeniden geleceğini söyleyen Derya, şu anda yolsuzluklar ilgili kurulan bağımsız kurulların incelendiğini aktardı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers:

“Kamu reformu komiteye geliyor”

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ‘kamu reformu’nun Bakanlar Kurulu’na yapılacak sunumun ardından komiteye geleceğini açıkladı.

Şu anda İçişleri Bakanlığı’nda belediyeler ile ilgili bir yasa çalışması olduğunu ifade eden Rogers, tamamlanmasının ardından komitede gündeme alınacağını belirtti.

Rogers, komitede şu anda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesinin tamamlandığını, oylamaya geçileceğini söyledi.

Yasa tasarısının hayata geçmesi ile dairenin işleyişini rahatlatacak elzem değişikliklerin de yürürlüğe gireceğini dile getiren Rogers, aynı zamanda hem engelli hem de işçi haklarının iyileştirilmesinin söz konusu olacağını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Rogers, ‘kısmi’ maaştan ‘müstakil’ maaşa geçmeyle ilgili yasal düzenlemeler içerdiğini de kaydetti.

Komitede Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşüldüğünü, Ruh Sağlığı Yasası’nın genel görüşmesinin yapıldığını, tüm katılımcılardan görüş alındığını söyledi.

Yakın zamanda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma

Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın görüşülmeye başlanacağını da aktaran Rogers, bu çalışmanın ilk kez Meclis gündemine geldiği bilgisini de paylaştı.

Rogers, Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı’nın da gündemde olduğunu, ilk genel görüşmesin de yarın gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.