KRİTİK EŞİK

Hükümetin yapamadığını Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yaptı. Hafta sonu alınan kararlarla bazı yeni önlemler yürürlüğe girdi.

Öyle anlaşılıyor ki bu sefer hükümet Komite'ye engel çıkarmamayı tercih etti. Alınan kararları derhal Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Daha önce hiç böyle olmamıştı.

Hükümet, yasal yetkileri olan Komite'nin kararlarını ya 'tavsiye nitelikli' görüyor ya da görmezden geliyordu.

Hatta Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay daha geçen hafta adeta Komite'nin varlığından şikayetçi olmuş, "Eskiden bu konuları Bakanlar Kurulu'nda konuşurduk, artık yetki Komite'ye devredildi" mealinde sözler sarf etmişti.

Ertesi gün oturan Bakanlar Kurulu, aynı dakikalarda toplanan Komite'nin ne diyeceğini beklemeden kendi kafasına göre kararlar alıp kamuoyuna açıklamıştı.

O kararlar arasında hesap hatası mıydı, yoksa bilerek isteyerek kamuoyunu yanıltma oyunu muydu bilinmez, Ercan ve Girne Limanı'ndan gelen vaka sayısıyla ilgili yanlış veriler ışığında alınan 'gemi yolcu sayısında kısıtlama' kararı da vardı.

Günde 15-20 civarındaki uçak seferlerine dokunmamış ya da dokunamamıştı hükümet.

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Enfeksiyon Üst Komitesi'nin kararından Sağlık Bakanı'nın da mutlu olma ihtimali yüksektir. Zira bütün veriler Corona tehdidinin çok ciddi boyutlara ulaşmak üzere olduğunu gösteriyor.

Tedavi gören hastaların ağır seyretmiyor oluşu, can kaybı olmayışı bardağın dolu tarafıdır.

Lakin bardağın boş tarafı da vardır.

Vaka sayısı artık 'rekor' kırmaya başladı. İthal vakaların yanı sıra yerli vakalar da artık sık sık görülür oldu.

Yaygın random PCR ve antikor testleri yapılsa vaka sayısının katlanacağı kesindir.

Daha açık ifadeyle artık herkes virüse rastlama ihtimaliyle karşı karşıyadır.

Salgın amaçlı bir hastaneyi 6 aydır yaptıramayan Sağlık Bakanı Ali Pil elbette bu gelişmelerden kaygı duyuyordur.

Bir hekim olarak da Pilli, vakalar arasından ağırlaşacak olanlar çıkacağını, hatta can kayıpları yaşanabileceğini kestiriyor olmalıdır.

Kumarhane patronlarına şirin görünmek için Türkiye'den gelişleri tamamen kontrolsüz bırakan hükümetin alamadığı kararların Enfeksiyon Üst Komitesi tarafından alınmasına Pilli yatıp kalkıp dua etmelidir.

Çünkü kritik eşik çoktan aşılmış, Covid 19 hastalığı bütün toplumu tehdit eder noktaya ulaşmıştır.

Tatar-Özersay hükümeti bir taraftan toplumu hastalıkla burun buruna getirme sorumsuzluğu sergilerken, diğer yandan da hem iç pazarla dönmeye başlayan ekonomiyi de, eğitimi ve eğitim sektörünü de belirsizlik ve kaosa sürüklemiştir.

Komitenin başta uçuş sayısının kısıtlanması olmam üzere aldığı kararlar yeterli olacak mıdır sorusu da tartışmalıdır.

Tartışmasız olan ise şudur: Komite hükümetten çok daha doğru, cesur ve bilimsel kararlar alıyor!

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