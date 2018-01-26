Kristine Balanas’ın Kemanından “Mendelssonhn”

Ersin Kaşif

Solist kemancıların ülkemiz orkestrası ile sahneye çıkması, çok heyecan verici. Bir de Avrupa sahnelerinde isim yapmış bir Şef’in yönetimindeyse orkestra! Bambaşka bir yorumla orkestranın bütünleştiğini hemen anlarsınız. Avrupada birçoksaygın orkestrayı yönetmiş olan Stanley Dodds’un, Kuzey Kıbrıs CSO’sı ile birlikte sahnede olması güzeldi. Tabii ki, geçen akşam izlediğimiz konserin en çarpıcı tarafı, ilk bölümün son sahnesinde izlediğimiz dünyaca ünlü bir eser oldu. En ünlü keman konçertolarının başlarında gelen F. Mendelssohn’un (Mi Minör Op.64) Keman Konçertosu dinlemeye değerdi. Yeni kuşak solist kemancılarından Letonyalı Kristine Balanas’ın muhteşem perfonmansına eşlik eden orkestramız, Kıbrıs’ın Kuzeyi için yepyeni ufuklar açacak bir değer olma yolunda hızla ilerliyor. Orkestramızdan güzel ve güçlü bir performans daha izleme fırsatı bulduk. Mozart’ın Figaro’nun Düğünü Üvertürünü, Wagner’in Siegfried Idyll ve Sergey Prokofiev’in ise op.12 Re Majör bi numaralı senfonisini dinledik. Asıl güzel olanı ise, Mendelssohn Keman Konçertosunu, iyi bir solist kemancıdan dinlemek oldu. Daha çalınacak dünyaca ün yapmış birçok eser var. Ünlü solistleri, şefleri ülkemizde konuk etmek, onların performanslarını canlı dinlemek çok heyecan verici. Özellikle enstruman çalan ve bu yolda akademik eğitim almak isteyen gençler, konservatuarlarda eğitim almak isteyen gençler için Kuzey Kıbrıs CSO’sı büyük bir şans ve örnek oluyor. İşte bunun için, orkestramıza sonsuz teşekkürler.