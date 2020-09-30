Kreş, yuva, okul öncesi de 1 Ekim’de açılıyor
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 4-5 yaş gurubu ile ilgili Bakanlığa yöneltilen sorulara yanıt verdi.
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Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 4-5 yaş gurubu ile ilgili Bakanlığa yöneltilen sorulara yanıt verdi.
Açıklamada; “Okul öncesi 5 yaşa kadar olan tüm okulların tam zamanlı olarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacağı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar arasında kamuoyuna açıklanmıştır. 4-5 yaş gurubu ile ilgili yöneltilen sorular üzerine bu kapsamda yuva, kreş, 4-5 yaş gurubu olan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
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Etiketler : Sağlık Bakanlığı, eğitim
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