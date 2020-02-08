‘Kredi verirken müşteriye sigorta seçme hakkı tanıyınız”
Bankaların kredi verirken müşteriye sigorta şirketi seçme şansı tanımaması yönündeki YENİDÜZEN’in yayınlarından sonra, Merkez Bankası’nın bu yönde çalışması olduğu da öğrenildi.
Merkez Bankası, bankalara ‘Müşteri Haklarının Korunması’ adına tebliğ göndererek tüketici haklarını hatırlattı
Dila ŞİMŞEK
Merkez Bankası, bankaların, kredi verirken müşteriye sigorta şirketi seçme şansı tanımaması yönünde girişim başlattı.
YENİDÜZEN’e konuşan sigortacılar, Türkiye’deki cezaları gündeme getirmiş, ülkemizdeki bankaların kredi verdiği müşterilerine kendi sigortalarını dayattığı iddialarını ortaya atmıştı.
Merkez Bankası’nın bankalara ‘Müşteri Haklarının Korunması’ başlığı altında tebliğ örneği göndererek tüketici haklarını hatırlattığı ve bu yönde çalışma başlattığı öğrenildi.
Elde edilen bilgiye göre, Merkez Bankası, 62-2017 sayılı Bankacılık Yasasının 28. maddesine dayanarak, yetkisini kullandı ve ‘Müşteri Haklarının Korunması Tebliği’ çalışmasını bankalara iletti.
Tebliğde, müşterilerin kredi alırken sigortalanma durumunda, bankanın sigorta şirketi dayatamayacağı da belirtildi.
Bankaların, gerekli şartlara uygun poliçeleri kabul etmekle yükümlü olduğunun hatırlatıldığı dile getirildi.
60-2010 Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasası’nın 70. maddesi, “Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içerisinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sigortanın belirli bir şirkete yaptırılması koşulu getirilemez” diye tüketicinin seçim hakkı olduğunu söylese de, birçok bankanın buna uymadığını kaydedilmişti.
Müşteri Haklarının Korunması Tebliği’nden göze çarpan hatırlatmalar:
- Ticaretle ilgili talep edilen her bilginin yazılı olacağı ön bilgilendirme formu müşteriye verilmesi; sözleşmenin her sayfasının el imzasıyla imzalanması gerekir. Ayrıca form ve sözleşmenin müşteriye de verilmesi gerektiğinin tebliğde yer aldığı ifade edildi.
- Kredi sözleşmesine ilişkin müşterinin açacağı hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapması durumunda, hesaptan ücret talep edilemeyeceği kaydedildi. Müşterinin aksine ‘yazılı talebi’ olmadıkça, hesabın kredinin ödenmesi ile kapanacağı aktarıldı.
- Kredinin sigortalanması gerektiği durumlarda müşterinin bankanın sunduğu sigorta hizmeti dışında başka bir sigorta şirketinden, kredi süresi boyunca gerekli şartları taşıyan poliçeyi kabul edeceği açıkça belirtildi.
- Bunun yanı sıra, sigortalanacak kredilerde, müşterinin gerekli şartları taşıyan sigorta poliçesini sunması durumunda bankanın bunu kabul edeceği hükmü de tebliğde yer aldı.
- Müşterinin ve/veya kefilinin hizmet sözleşmesi kapsamında alınacak ücretler hakkında onayının alındığının ispat yükümlülüğünün bankaya ait olduğu hatırlatıldı.
- Hareketsiz hesaplardan hesap işletim ücreti alınamayacağı, hesabın tekrar kullanıma geçmesi durumunda, kullanıldığı tarih itibariyle ücret alınabileceği kaydedildi.
- Müşterilerin ilgili bankalardan borçlarının bulunmadığına dair talep ettikleri yazılardan ücret alınamayacağı da tebliğ de belirtildi.