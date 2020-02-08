Merkez Bankası, bankalara ‘Müşteri Haklarının Korunması’ adına tebliğ göndererek tüketici haklarını hatırlattı

Dila ŞİMŞEK

Merkez Bankası, bankaların, kredi verirken müşteriye sigorta şirketi seçme şansı tanımaması yönünde girişim başlattı.



YENİDÜZEN’e konuşan sigortacılar, Türkiye’deki cezaları gündeme getirmiş, ülkemizdeki bankaların kredi verdiği müşterilerine kendi sigortalarını dayattığı iddialarını ortaya atmıştı.



Merkez Bankası’nın bankalara ‘Müşteri Haklarının Korunması’ başlığı altında tebliğ örneği göndererek tüketici haklarını hatırlattığı ve bu yönde çalışma başlattığı öğrenildi.



Elde edilen bilgiye göre, Merkez Bankası, 62-2017 sayılı Bankacılık Yasasının 28. maddesine dayanarak, yetkisini kullandı ve ‘Müşteri Haklarının Korunması Tebliği’ çalışmasını bankalara iletti.

Tebliğde, müşterilerin kredi alırken sigortalanma durumunda, bankanın sigorta şirketi dayatamayacağı da belirtildi.

Bankaların, gerekli şartlara uygun poliçeleri kabul etmekle yükümlü olduğunun hatırlatıldığı dile getirildi.

60-2010 Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasası’nın 70. maddesi, “Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içerisinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sigortanın belirli bir şirkete yaptırılması koşulu getirilemez” diye tüketicinin seçim hakkı olduğunu söylese de, birçok bankanın buna uymadığını kaydedilmişti.



Müşteri Haklarının Korunması Tebliği’nden göze çarpan hatırlatmalar: