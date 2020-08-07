Kredi kartları bilgilerini kullanarak, sanal ortamda dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışındaki kişiler ait kredi kartları bilgilerini kullanarak sanal ortamda bankacılık işlemiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 23.06.2020 ve 30.06.2020 tarihlerinde, Lapta-Girne’de sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde E.B.(E-34), İ.G.(E-38) ve A.C.D.(E-24) dolandırmak kastıyla, yurt dışında oldukları tespit edilen yabancı şahıslara ait çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları bilgilerini kullanarak kart hamillerinin kimliğine bürünüp, işyerindeki bilgisayardan sanal ortamda bankacılık işlemi yapmak suretiyle, gerçekte sigorta poliçesi yapılmadığı halde, acente müşterilerine sigorta poliçesi kesilmiş gibi gösterip sahte resmi belge düzenleyip, tedavüle sürerek sahtekarlıkla kredi temin ettikleri tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, temmuz ayı içerisinde E.B.’nin (E-34) çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları ile yaptığı işlemlerden gerçekleşen sahtekarlıktan kurtulmak ve dolandırmak kastı ile gerçekte A.C.D’ye ait aracı satmadığı halde, 23 bin 500 TL’ye satış yaptığını gösteren sahte belgeyi düzenleyerek tedavüle sürdüğü tespit edildi. E.B, İ.G. ve A.C.D. tutuklandı.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Girne’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu İ.K.’nin (E-44) tasarrufunda saksı içersinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kavanoz, foil kağıt parçaları, uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan lastik ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak emare alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

HIRSIZLIK

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren ''Lord Off Licence'' isimli iş yerinin ön kısmında bulunan buzluğun kapısı hasara uğratılmaksızın açılarak içerisinde bulunan toplam değerleri 946 TL olan muhtelif markalarda toplam 108 adet kutu bira çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.W.S.D.(E-20) tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ MAL İTHALİ VE TASARRUFU

Dün Metehan Kara Giriş Kapısından Kuzey Kıbrıs'a giriş yapan S.T.’nin(E-59) kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada gümrüğe beyana edilmemiş 20 adet tavuk suyu, 21 adet et suyu, 420 adet yemek malzemesi, 80 adet kutu balığı, 20 adet kurutulmuş balık , 24 adet el kremi, 3 adet saç kremi ve muhtelif yemek malzemeleri tespit edildi. S.T hakkında yasal işlem başlatıldı.