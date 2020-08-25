Kredi kartı sahteleme: 4 tutuklu

Lefkoşa’da temmuz ve ağustos ayılarında bilişim sistemlerini kullanarak kredi kartlarında sahtecilik yapan, sahtekarlıkla para temin eden ve başkasının kimliğine bürünen 4 kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, 14 Temmuz ile 17 Ağustos arasındaki sürede Lefkoşa’da 27 yaşındaki M.K. isimli erkek şahıs, sahiplerinin bilgisi veya rızası dışında elde ettiği 8 yurt dışı bankalarına ait şirket ve şahıs banka kartları bilgilerini kullanarak sanal pos cihazıyla 22 kez işlem yaparak 180 bin TL’yi şirketine aktardı.

Aynı iş yerinde çalışan 33 yaşındaki H.S. adlı erkek, 24 yaşındaki M.Ç adlı kadın ve 24 yaşındaki V.Ş. adlı erkek ise dolandırmak kastı ile iş yerine ait 36 faturayı şirket ürünlerinin satışlarından elde edilmiş gibi gösterdi. Sahte faturalarla birlikte sahte sipariş fişleri düzenleyen ve sahte belgeleri tedavüle süren zanlılar tutuklandı.