Kredi kartı ile alışverişte, ‘%1 iade’ bilmecesi

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, ‘erteleme’ taleplerinin olduğunu doğruladı… Meclis’in tatilde olması sebebiyle yasada erteleme için düzenleme yapılamadığını savunan Önal, bu nedenle mevcut şekliyle bu ay itibarıyla‘uygulanıyor olması gerektiği’ söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, Bankalar Birliği’nin, teknik hazırlık gerekçesi ile iadelere 1 Ocak 2020 itibariyle başlanmasını ve iadelerin üç ayda bir yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Dila ŞİMŞEK

Ekonomiyi kayıt altına almak ve vergi gelirini arttırmak amacıyla, Eylül itibariyle yürürlüğe giren ‘kartlarla yapılan harcamalarda %1’lik iade’ yasasına ‘ek süre talep edilmesi’ sebebiyle, ödemelere ne zaman başlanacağı ve ‘kimin tarafından yapılacağı’ kesinleşmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal açıklama yapmış, ödemenin önümüzdeki günlerde yapılması gerektiğini kaydetmişti.

Ancak Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Bankalar Birliği, teknik gecikmelerden dolayı iadelere 1 Ocak 2020 itibariyle başlanmasını ve iadelerin üç ayda bir yapılmasını talep etti” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Bankacı Olgun Önal’dan tekrar aldığımız görüşte, böyle bir taleplerinin olduğunu doğruladı, Meclis’in tatilde olması sebebiyle yasada düzenleme yapılamadığı için mevcut şekliyle, bu ay itibarıyla‘uygulanıyor olması gerektiği’ söyledi.

“Meclis tatilde olduğu için, talebimiz gündeme gelmedi”

Önal, “Ekonominin kayıt altına alınması, devletin vergi geliri elde etmesi ve kartların kullanılması sebebiyle 2019’un başlarından beri yapılan kartlı harcamalarda %1lik iade ödemesi kararı alındı. Bunun üzerine Bankalar Birliği olarak, teknik sıkıntılardan dolayı daha fazla zamana ihtiyacımız olduğu sebebiyle 1 Ocak 2020’de iadelere başlanmasını ve üç ayda bir yapılması gerektiğini söyledik. Bu görüşülse de, Meclis tatilde olduğu için gündeme gelemedi ve talebimizle ilgili bir yasal düzenleme geçmedi” şeklinde açıklamada bulundu.

Yasa düzenlemenin yapılmaması sebebiyle, aslının şu anda uygulanıyor olması gerektiğini ekleyen Önal, “Eğer bu konu meclis gündemine gelip, talebimiz kabul edilmezse, zorlansak da yasa gereğini yapmak zorunda kalacağız” dedi.

Bankalar Maliye’ye, Maliye Bankalara topu attı

Bankalar Birliği Başkanı Önal, tüketiciye yapılacak olan iadenin, Maliye Bakanlığı’na verilen kredi kartı harcamaları raporlarının toplanılması ve hesaplanması sonrası, bakanlığın bankalara ilgili tutarı iletmesi gerektiğini iddia etti. Bu durumda, tüketiciye yapılacak iadelerin Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacağını da söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, Bankaların tüketicilere ödeme yaptıktan sonra ilgili evraklarla Maliye’ye başvurması gerektiğini söylerken, “Maliye bankaların ödediği miktarı önceden bilip nasıl ödeme yapabilir ki” şeklinde konuştu.

Yeni uygulama neyi getirecek?

İadeler, perakende mal ve hizmet alımlarında geçerli olacak.

Yeni düzenleme ile istisnalar dışında, kredi kartı veya banka kartı ile yapılan alışverişlerde tüketicilere yüzde 1’lik iade yapılacak.

Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası, Şans Oyunları Yasası, Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamındaki işletmelerden mal ve hizmet alımları için yapılan ödemelerde iade yapılmayacak.

İadeler, kumarhanede, bet ofisleri yapılan harcamaları kapsamayacak.

Askeri kantinlerde yapılan alışverişlerle ilgili iade yapılmayacak.

Devlet ve belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç ile diğer bedeller, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası kapsamında yapılan ödemeler (döviz alım satımı, kambiyo işlemleri) de iade kapsamında dışında kalacak.

Aynı zamanda, kurum için yapılan harcamalar, kredi kartı ve/veya debit kart ile yapılan ödemeler, iade kapsamına girmeyecek.

Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 1.5’a kadar yükselmeye veya yüzde 0.1’a indirebilecek.

Kredi kartı veya debit kart merkezleri veya bankalar gerçek kişilerin bir takvim ayı içinde yaptıkları mal ve hizmet alımları bedellerini esas alarak iade tutarı hesaplanacak.

İade tutarı, kredi kartı veya debit kart merkezleri ile Maliye Bakanlığı ile istişaresi sonucu belirlenecek.

Hesaplanan iade tutarları Maliye Bakanlığı onay tarihini izleyen 15 gün içerisinde kredi kartı, banka kart merkezleri veya bankalara yatırılacak. Bankalar da 3 iş günü içinde hesaplara aktaracak.

İade, en geç hesap kesim tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar kredi kartı ve/veya debit kart sahibinin hesabına aktarılmak suretiyle yapılacak.

Uygulama nasıl olacak?

İade kapsamı dışında kalacak ödemeler

Yasa tasarısında, iade kapsamında kalacak ödemeler de belirlendi.

Buna göre; tasarının yasallaşması ile Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası, Şans Oyunları Yasası ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamındaki işletmelerden yapılan mal ve hizmet alımları için yapılan ödemelerde iade yapılmayacak.

Askeri kantinlerden yapılan mal alımları için yapılan ödemeler, devlet ve belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç ile diğer bedeller, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası kapsamında yapılan ödemeler bu uygulama dışında kalacak.

İş yerlerinde kurum için yapılan harcamalar, kredi kartı ve/veya debit kart ile yapılan ödemeler, iade kapsamına girmeyecek.

Ödemeler ay ay yapılacak

Yüzde 1’lik vergi iadesi, aylık dönemler itibariyle yapılarak, ay ay hesaplanacak.

Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 1.5’a kadar yükselmeye veya yüzde 0.1 oranına indirmeye yetkili kılındı.

Kredi kartı, kart merkezleri veya bankalar gerçek kişilerin bir takvim ayı içinde yaptıkları alımların bedelleri üzerinden iade hesap tutarları netleşecek.

Bankalar ve bakanlık istişare edecek

İade tutarının onayı konusunda bankalar, Maliye Bakanlığı ile istişare edecek, hesaplanan iadenin doğruluğu teyit edilecek.

Hesaplanan iade tutarları, Maliye Bakanlığı onay tarihini izleyen 15 gün içerisinde kredi kartı ve/veya debit kart merkezleri veya bankalara yatırılacak. Bankalar 3 iş günü içerisinde bu miktarı hesaba yatırılacak.

İade, en geç hesap kesim tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar kredi kartı ve/veya debit kart sahibinin hesabına aktarılmak suretiyle yapılacak.