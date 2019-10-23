Kredi faizlerinde değişiklik

Merkez Bankası’nın mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarında indirime gidilmesinin etkileri kredi faizlerine yansıdı, bankalardaki faiz oralarında yeni değişiklikler yapıldı. Hem yerel, hem de Türkiye bankalarındaki kredi faizlerinde büyük ölçüde indirime gidildi.

Bazı bankalarda döviz cinsinden konut kredilerinde yüzde iki oranında faiz indirimi yapılırken, Türk Lirası cinsinden kredilere yapılan yaklaşık yüzde dörtlük düşüş yaşandı. TL’deki kredi faizlerinin düşüşüne rağmen, yine de döviz cinsindeki kredi faiz oranları tüketiciyi cezp etti...

YENİDÜZEN rastgele seçilmiş 4 bankadaki faiz değişikliklerini inceledi. Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın dövizdeki kredi faizleri 8,90’dan 6,90’a çekilirken, TL’de ise 33,50’den 29,90’a gerileme yaşandı. Türkiye Ekonomi Bankası TL konut kredisini aylık yüzde 1,15’ten 1,22’ye çekerken, taşıt kredisini 1,69’dan 1,29’a indirdi. ALBANK Kredi faiz oranlarında değişen bir durum olmazken, İş Bankası TL kredi faiz oranlarını yüzde 18’den yüzde 14,04’e düşürdü.

Fehime ALASYA

Merkez Bankası’nın mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarında indirime gidilmesinin etkileri hala sürerken, bankalardaki faiz oralarında yeni değişiklikler gözlemlendi.

Hem yerel, hem de Türkiye bankalarındaki kredi faizlerinde büyük ölçüde indirime gidildi. Bazı bankalarda döviz cinsinden konut kredilerinde yüzde iki oranında faiz indirimi yapılırken, Türk Lirası cinsinden kredilere yapılan yaklaşık yüzde dörtlük düşüş yaşandı.

TL’deki kredi faizlerinin düşüşüne rağmen, yine de döviz cinsindeki kredi faiz oranları tüketiciyi cezp etti...

TL cinsinden Konut Kredisinde önemli bir değişikliğe giden Kıbrıs Vakıflar Bankası, döviz cinsi konut ve taşıt kredilerinde de yeni bir atılım yaptı.

Banka, konut ve taşıt kredilerini hem döviz hem de TL cinsinden kredilerde aşağıya çekti.

Döviz cinsinden konut kredisi borçlanmayı düşünen vatandaş, 192 aya kadar olan vadede yıllık 6,90 oranlarında kredi faizi öderken, bu rakam TL cinsindeki kredilerde yıllık 29,90 oranına çekildi.

Dövizdeki kredi faizleri 8,90’dan 6,90’a çekilirken, TL’de ise 33,50’den 29,90’a gerileme yaşandı. TL cinsindeki kredi faizlerinde çok daha fazla düşüş yaşanmasına karşın yine de döviz kredileri cazibesini korudu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası, faiz oranlarındaki indirimi sosyal medyadaki sitesinden de duyururken, gözler diğer bankalara çevrildi…

Kimi bankalar hem TL hem de döviz ile olan kredileri oranlarını aşağıya çekerken, kimisi yükseltti. Bazıları ise bu oranları sabit tuttu.

Bankalardaki Türk Lirası ile döviz cinsindeki kredi faiz oranları arasındaki farklar neredeyse iki katını aştı.

Kredi faizlerindeki oranlar, bankadan bankaya değişirken, bu rakamlar borçlanma süresine göre de değişkenlik gösterdi. Bu değişiklikler, YENİDÜZEN’in ulaşabildiği bankalardan elde edilen verilere yansıdı.

Türk Lirası cinsi konut kredilerinde TEB yüzde 14,64, ALBANK yüzde 25, İş Bankası yüzde 14, Vakıflar Bankası ise yüzde 29 faiz oranına sahip. TL cinsinden olan kredilerde en yüksek faiz oranı Vakıflar Bankasının olurken, en düşük oran İş Bankası’nın.

Bu durum döviz cinsinden konut kredilerinde ise tam tersi... TL cinsinden en yüksek kredi oranına sahip Vakıflar Bankası dövizde en uygun banka oldu. Buna göre; ALBANK yüzde 11, İş Bankası yüzde 7,56, Vakıflar Bankası ise yüzde 6,90 oranında döviz cinsi kredi faiz oranına sahip.

Bankalarda ne gibi gelişmeler yaşandı…

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) TL konut kredisini aylık yüzde 1,15’ten 1,22’ye çekerken, taşıt kredisini 1,69’dan 1,29’a indirdi.

TEB’den edinilen bilgide, döviz cinsi konut kredisinin ise sadece döviz geliri olanlara verildiği belirtiliyor. Bu yönde ise talebin hiç bulunmadığı için kredi faiz çalışması yapılmıyor.

ALBANK Kredi faiz oranlarında değişen bir durum olmazken, ağustos ayından bu yana benzer oranlarda seyretti. Konut Kredisinde hem TL hem de dövizde en fazla 60 ay vade imkânı tanıyan banka, faiz oranını ise yıllık TL’de aylık yüzde 2,08, dövizde ise aylık yüzde 1,96 olarak belirledi.

İş Bankası’ndaki TL kredilerinde faiz oranlarında ise yüzde 4 oranında bir gerileme yaşandı. Yüzde 4’lük düşüşle, yıllık yüzde 18 olan TL konut kredisi yüzde 14,04’e geriledi. Döviz kredisinde ise bir değişiklik olmadığı belirtildi.

BAZI BANKALARDA DEĞİŞEN FAİZ ORANLARI:

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB):

TL:

Konut Kredisi 120 vade ile Yıllık 13,80 (Aylık Yüzde 1,15) iken yıllık 14,64’e yani aylık yüzde 1,22’ye yükseldi.

Taşıt Kredisi 72 ay vade ile Yıllık Yüzde 20,28 (aylık 1,69) iken yıllık yüzde 15,48’e (aylık 1,29’a) geriledi.

DÖVİZ:

KKTC Merkez Bankası’nın almış olduğu karara istinaden döviz geliri olmayanlara döviz kredisi verilmiyor.

ALBANK:

TL:

Konut Kredisi 60 Aya kadar vadeli Yıllık yüzde 25 (Aylık Yüzde 2,08),

Taşıt Kredisi en fazla 36 aya kadar Yıllık yüzde 24 (Aylık Yüzde 1,96)

DÖVİZ:

Konut Kredisinde 60 Aya kadar Yıllık yüzde 11 (Aylık Yüzde 0,91).

İş Bankası:

TL:

Konut Kredisi 120 ay vadeli yıllık yüzde 18 (Aylık Yüzde 1,50) iken yıllık yüzde 14,04 (aylık yüzde 1,17) oldu.

Taşıt Kredisi 72 aya kadar vadeli yıllık yüzde 21, (aylık 1,75) iken yıllık yüzde 15,36’ya geriledi. Aylık ise 1,28 oldu.

DÖVİZ:

Konut kredisi 60 ay vade ile yıllı 6,24 (aylık 0,52), 120 aya kadar yıllık yüzde 7,56 (aylık 0,63) dolaylarında.

Taşıt Kredisinde 72 ay vade ile yıllık yüzde 6,24 (aylık 0,52).

Kıbrıs Vakıflar Bankası:

TL:

Konut kredisinde TL cinsinden 72 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde; 30,50’den 22,90’a,

73-120 ay arası vadelerde yıllık yüzde 31,50’den 27,50’ye,

121-156 ay arası olan vadelerde yıllık yüzde 32,50’den 28,90’a,

157-192 ay arası olan vadelerde yıllık yüzde 33,50’den 29,90’a geriledi.

DÖVİZ:

Dövizdeki konut kredisinde ise 192 aya kadar vadede yıllık yüzde 8,90’lardan, 6,90’a (aylık 0,40’a) çekerken, taşıt kredisinde 72 aya kadar olan vadede yıllık yüzde 4,20’ye (aylık 0,35’e) geriledi.