KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

Merkez Bankası’nın mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarında indirime gitmesiyle, hem yerel hem de Türkiye bankalarında kredi faizlerinde değişikliğe gidildi, faiz oranlarındaki düşüş, vatandaşın cebine olumlu yansıyacak, bu durum ekonomistlerden de tam not aldı.

Yerel bir bankadaki konut kredisindeki tabloya bakıldığı zaman yüzde 27,50’den 23,25’e düşen faizlerle birlikte, 120 ay vade ile 300 bin TL’lik konut kredisi alan bir vatandaşın bu indirimden 117 bin TL kazanç elde ettiği görülüyor. Bu kazancın yıllık ödemedeki karşılığı 11 bin 900 TL iken, bu rakam aylık ödemlerde bin TL bazında yer alıyor.

Fehime ALASYA

Merkez Bankası’nın mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarında indirime gitmesiyle, hem yerel hem de Türkiye bankalarında kredi faizlerinde değişikliğe gidildi, faiz oranlarındaki düşüş, vatandaşın cebine olumlu yansıdı, bu durum ekonomistlerden de tam not aldı.

Bazı bankalarda değişen faiz oranlarını araştıran YENİDÜZEN, bankacılık alanında faaliyet gösteren uzmanlar ışığında konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki değişen rakamları irdeledi.

Yerel bir bankadaki konut kredisindeki tabloya bakıldığı zaman yüzde 27,50’den 23,25’e düşen faizlerle birlikte, 120 ay vade ile 300 bin TL’lik konut kredisi alan bir vatandaşın bu indirimden 117 bin TL kazanç elde ettiği görülüyor. Bu kazancın yıllık ödemedeki karşılığı 11 bin 900 TL iken, bu rakam aylık ödemlerde bin TL bazında yer alıyor.

Bu durum 60 ay vade ile 60 bin TL’lik ortalama bir taşıt kredisinde ise düşen faiz oranıyla birlikte her ay 101 TL, yılda bin 214 TL, toplam ödemede ise 6 bin 119 TL daha az vatandaşa yansıyacak.

Merkez Bankası’nın, kendi nezdindeki faize tabi mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarında indirime gitmesine paralel, yerel bankalar birçok mevzuatta değişikliğe gitti.

Buna bağlı yapılan değişikliklerde vatandaşın cebine yansıyacak olan kredi faiz oranları, ülkedeki birçok bankada değişti.

Yerel bir bankadaki konut kredisindeki tabloya bakıldığı zaman yüzde 27,50’den 23,25’e düşen faizlerle birlikte, 120 ay vade ile 300 bin TL’lik konut kredisi alan bir vatandaşın bu indirimden 117 bin TL kazanç elde ettiği görülüyor. Bu kazancın yıllık ödemedeki karşılığı 11 bin 900 TL iken, bu rakam aylık ödemlerde bin TL bazında yer alıyor.

Bu durum yine yerel bir bankadaki taşıt kredisinde de ortaya çıkıyor. 60 ay vade ile 60 bin TL’lik bir ortalama taşıt kredisindeki vatandaş, düşen faiz oranıyla birlikte her ay 101 TL, yılda bin 214 TL, toplam ödemede ise 6 bin 119 TL daha az ödeyecek.

Söz konusu faiz oranının yüzde 16,64’ten, 13,50’ye düştüğü baz alınarak yapılan bu hesaplamada, vatandaşın cebine yansıyacak rakamlar ortaya çıktı.

Merkez Bankası’ndaki mevduat faizlerinin değişimi:

Merkez Bankası nezdindeki faize tabi mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarındaki yüzdelikler şu şekilde değişti:

Türk Lirası: 17,25’den yüzde 13,25’e,

Euro: 0,25’den yüzde 0,125’e,

İngiliz Sterlini: yüzde 0,50’den yüzde 0,25’e düşürüldü.





Bankalar Birliği Asbaşkanı Cengiz Erçağ:

“Kredi faiz oranları düşecek, yaşam standartlarına gelen kalite artacak”

Piyasadaki kredi faizi indirimine yönelik uygulamaların ekonomiye ve piyasaya olumlu yansıyacağını belirten Bankalar Birliği Asbaşkanı Cengiz Erçağ, bu durumun Vatandaşın cebine nasıl yansıyacağını YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Erçağ, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Faiz oranlarındaki düşüş, dövizdeki düşüşle paralele oldu. Bu yine ayni paralellikte oldu. Bu ülkedeki diğer hususlara da rahatlama getirmesi için yapıldı. Faiz düşerse ekonomiye ve piyasaya yansıması olumlu yönde olacak. Bu olayın temel ilkesidir.

Geçmişte Başbakan ve Merkez Bankası Başkanı’nın Bankalar Birliği’nden ‘faizleri yükseltmeyin’ ricası olmuştu, bankalar da yükseltmemişti. Bunu yüzde 98 bankalar uygulamıştı. 2,3 yıl önceki faiz oranlarına devam etti. Bankalar bu faiz indirimini zararı göze alarak yaptık.

Genelde mevduata yansıyan faiz oranlarıyla kredi faiz oranları belirleniyordu. Burada bankalar, 19 aydır faizlerde bir değişiklik yapmadan, karından feragat etme yoluna gitti. Para maliyetleri mevduatın yükselmesiyle artmakta, düşmesiyle azalmaktadır. Bankalar mevduat faiz oranlarını düştüklerinde, kredi faiz oranlarını da aynı oranda düşmeye başlar.

Bireysel anlamda birçok bankada yıllık yüzde 15-16 seviyelerindeydi, bu aynı kalacak ama buna karşın yükselen ticari faiz oranları düşürülecek. Faiz oranlarındaki bu hareketlilik, vatandaşın cebine olumlu yansıyacak.”

“Ödenen kredi faiz oranları düşecek”

“Bankalar Birliği her zaman duyarlılığını gösterdi ve göstermeye de devam edeceğiz. Konuyu kendi içimizde de değerlendirmekteyiz ve varılacak mutabakat çerçevesinde de bir tavsiye kararı üreteceğiz.

Faizlerin düşmesi durma noktasına gelen piyasalarda çok ciddi bir ivme kazandıracak. İnsanların düşen alım gücünün yeniden değerlendirilmesi demektir. Ödenen kredi faiz oranları düşecek, yaşam standartlarına gelen kalite artacaktır. Maaşlarının çoğunu faiz olarak verirken, şimdi ellerine para kalan bir pozisyon yaratılacaktır.

Birçok konuda bunun avantajı toplum lehine olacaktır.

Tüm bu şartlar, mevcut kredileri de yeni kredileri de kapsayarak, her kesimi etkileyecektir.”

Ekonomist, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim:

“Vatandaşın alım gücü artacak”

Faiz oranları düştükten sonra bankaların izlemesi gereken yollar ve bu durumun ekonomiye nasıl yansıyacağını değerlendiren Ekonomist, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim, vatandaşın alım gücünün artacağını kaydetti.

Besim, “Faiz indirimi ekonomi açısından olumlu bir gelişme. Paranın maliyeti, fiyatı düşecek, yatırırım yapmak isteyenler, ihtiyaç veya konut kredisi almak isteyenler daha uygun maliyete finansmana erişebilecek. İnşallah bu devam eder. Hem dünya hem de Türkiye’deki gelişmelerin daha da olumlu yansımasını bekliyoruz. Dünya faizlerinin inmesiyle TL’nin de faizleri düşecek, bunun yanında bizi olumlu etkilemesi bekleyen bir diğer husus ise Türkiye’deki enflasyonun gerilemesidir.

Bu yönde olumlu gelişmeler olursa bu rakamlar daha da düşebilir. Endişem; Türkiye ekonominde son birkaç yıldır yaşanan temel sorunların devam etmesidir. Önümüzdeki aylarda bunun nasıl seyredeceğidir. Buna bağlı olarak kurlar da sabit devam edecek.” dedi.

“Bankaların kredi verme istemini arttırması ekonomiye olumlu yansır”

“Bankalarının faiz indirimine gitmesi olumlu gelişmedir. Ekonomimiz özellikle son bir yıldır daralma içerisindeydi, böyle bir olumlu gelişme ile bankaların, ekonomiyi genişletici, piyasaya kredi verme, iş yapmak isteyenlerin önünü açması gerekir. Bankaların kredi verme istemini arttırması ekonomiye olumlu yansır.

Hem normal kredisi olanlar, hem de yeni kredi almak isteyenler, vatandaşın alım gücünün artmasını sağlayacak. Vatandaş için de bu olumlu bir gelişmedir.”

BAZI BANKALARDA DEĞİŞEN FAİZ ORANLARI:

Türkiye Ekonomi bankası (TEB Bank):

Konut: Yıllık Yüzde 18,6’dan 17,88’e düştü.

Taşıt: Yıllık Yüzde 21,24’ten 20,28’e düştü

İhtiyaç: Yıllık Yüzde 25,2’de kaldı.

KOOP Bank:

Konut: Yılık yüzde 27,50’den 23,25’e geriledi.

Taşıt: Yılık yüzde 16,64’ten 13,50’ye düştü.

İhtiyaç: Yıllık Yüzde 27,50’den 23,25’e geriledi.

ALBANK:

Konut: Yıllık yüzde 28’den 25-26’ya düşmesi beklenir bu hafta.

Taşıt: Yıllık yüzde 28’den 25’e,

İhtiyaç: Yıllık yüzde 28’den 25’e,

İş Bankası:

Konut: Yıllık Yüzde 19’dur. Henüz indirime gidilmedi, ön görülen indirim yüzde 18’e düşmesi planlanıyor. Bugünlerde kesinleşmesi bekleniyor.

Taşıt: Yıllık yüzde 23’ten 21’e düştü.

İhtiyaç: Yıllık yüzde 24-27 arası iken, günümüzde yıllık yüzde 21-24 arasına geriledi.