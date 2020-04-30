Kredi Çekmeden Faiz Ödemeden Ev Sahibi Olmanız Artık Mümkün

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Günümüzde artan kredi faiz oranları nedeni ile çoğu insan ev alamayacak duruma gelmiştir. Bankaların yükselen konut kredisi faiz oranları yüzünden iki ev alabilecek paraya bir ev sahibi olunuyor. Bunun en büyük nedeni ise artan konut fiyatları ve kredi faiz oranlarıdır. Bu yüzden günümüzde çoğu insan ev sahibi olmak istese de olamıyor. Ev sahibi olmak isteyen birçok insan bazı yollara başvurmaktadır. Faizsiz ve kredisiz ev alma yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler tasarrufla ev alma yöntemi ve taksitle ev alma yöntemleridir. Bu sayede hem peşinatsız hem kredisiz dolayısıyla faizsiz ev sahibi olabilirsiniz. Bu yöntemleri uygularken yapmanız gereken ve dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır.

Taksit Yöntemi Kullanılarak Kredi Çekmeden Ev Nasıl Alınır?

Bu yöntem oldukça kullanışlı ve basit bir yöntemdir. Taksitle ev almak yöntemi sayesinde siz de kendi evinizin sahibi olabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basittir. Öncelikle almak istediğiniz evi seçmelisiniz ve ödeyeceğiniz taksit tutarını ve vade sayısını belirleyerek dilediğiniz evin sahibi olabilirsiniz. Bu yöntemin en büyük avantajlarından ikisi hem vade sayısını kendinizin belirliyor olması hem de taksit tutarını sizin belirlemeniz. Bu sayede aylık ödemelerinizde zorlanmadan kolay ve rahat bir biçimde ev sahibi olabilirsiniz.

Tasarruf Yöntemi Kullanılarak Kredi Çekmeden Ev Nasıl Alınır?

Bu yöntem taksitle ev alma yöntemine oranla biraz daha zordur. Bunun nedeni ise tasarruf yapmak sabır gerektiren bir iştir. Sabrınızın sonunda ise dilediğiniz evin sahibi olabilirsiniz. Tasarrufla ev alma yöntemi diğer bir yöntem olan taksitle ev alma yönteminde olduğu gibi kredisiz faizsiz ev alma yöntemidir. Bu sayede bankların sizin için önermiş oldukları yüksek faiz oranlarına bulaşmadan ev sahibi olabilirsiniz. Tasarruf yöntemi uygulanırken dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar aşağıdaki gibidir.

Tasarruf yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler:

Öncelikle tasarruf yapacağımız tutarı belirlemeliyiz.

Daha sonra aylık gelirimizden tasarrufumuzu direkt ayırmalıyız.

Bunu yaptığımız takdirde hem tasarrufumuzu sağlam şekilde yapmış oluruz hem de gelirimiz azalmadan tasarrufumuzu yapmış oluruz.

Zorunlu yaptığımız harcamalar dışında kalan tüm harcamalarımızı en aza indirmeliyiz.

Son olarak en önemli husus olan yapmış olduğumuz tasarrufları dikkatli biçimde muhafaza etmeliyiz. Bunun için bankalardan yardım alabilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz tasarruf yöntemi ile sizde faizsiz, kredisiz ev alabilirsiniz. Ev almak isteyen çoğu kişi bu yöntemleri uygulamaktadır.

Kaynak:

https://www.katilimevim.com.tr/