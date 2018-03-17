Krallık çekişmesi

Kanı Aldağ

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Liginde 4. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı sıralamasının ilk basamağında Yakın Doğu Üniversitesi’nden 36 golle Cafer Karamansoylu yer aldı. Karamansoylu’nun en yakın takipcileri 33 golle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Andrii Matiuk ve Gençlik Gücü’nden Zeeb Choudhrey oldu. Gol krallığının üçüncü basamağında ise yine Doğu Akdeniz Üniversitesi oyuncularından 28 gol ile Özden Demiralp yer alıyor. 4. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığındaki sıralama şu şekilde:

36 GOL

Cafer Karamansoylu (YDÜ)

33 GOL

Andrii Matiuk (DAÜ), Zeeb Choudey (GG)

28 GOL

Özden Demiralp (DAÜ)

27 GOL

Celal Margilili (YHİ)

25 GOL

Alp İnan (UKÜ)

21 GOL

Çağın Yücel (YHİ) , Arda Kahraman (YDÜ)

20 GOL

Kağan Erdim (UKÜ)

19 GOL

Erdal Yağuzluk (YDÜ)

17 GOL

Ahmet Öksüzoğluları (YHİ) , Berkman Ayalılar (YHİ)

16 GOL

Ahmet Şanverdi (UKÜ)