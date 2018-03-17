Krallık çekişmesi
Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Liginde 4. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı sıralamasının ilk basamağında Yakın Doğu Üniversitesi’nden 36 golle Cafer Karamansoylu yer aldı.
Kanı Aldağ
Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Liginde 4. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı sıralamasının ilk basamağında Yakın Doğu Üniversitesi’nden 36 golle Cafer Karamansoylu yer aldı. Karamansoylu’nun en yakın takipcileri 33 golle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Andrii Matiuk ve Gençlik Gücü’nden Zeeb Choudhrey oldu. Gol krallığının üçüncü basamağında ise yine Doğu Akdeniz Üniversitesi oyuncularından 28 gol ile Özden Demiralp yer alıyor. 4. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığındaki sıralama şu şekilde:
36 GOL
Cafer Karamansoylu (YDÜ)
33 GOL
Andrii Matiuk (DAÜ), Zeeb Choudey (GG)
28 GOL
Özden Demiralp (DAÜ)
27 GOL
Celal Margilili (YHİ)
25 GOL
Alp İnan (UKÜ)
21 GOL
Çağın Yücel (YHİ) , Arda Kahraman (YDÜ)
20 GOL
Kağan Erdim (UKÜ)
19 GOL
Erdal Yağuzluk (YDÜ)
17 GOL
Ahmet Öksüzoğluları (YHİ) , Berkman Ayalılar (YHİ)
16 GOL
Ahmet Şanverdi (UKÜ)