Kral’ın yeni adresi Ozanköy

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’de ilk devre sadece 11 puan toplayan ve devreyi ligin son sırasında tamamlayan Ozanköy, önemli transferlere imza attı. Kırmızı beyazlılar, Türk Ocağı’nın golcü oyuncusu Ertaç Taşkıran ilk sırada olmak üzere Deniz Kibar ve Abia Israel’i renklerine bağladı.

Kral artık Ozanköy’de…

Son 3 yıldır Türk Ocağı’nda forma giyen Ertaç Taşkıran, ligin ikinci devresinden itibaren artık Ozanköy başarısı için ter dökecek. Ozanköy, golcü oyuncuyu bonservisli olarak renklerine bağladı. Deneyimli oyuncu, formasını terlettiği Türk Ocağı’nda 3 yıl boyunca Birinci Lig şampiyonluğu ve geçtiğimiz sezonda hem Federasyon Kupası, hem de Süper Kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ertaç Taşkıran ayrıca bu süre içerisinde sarı siyahlı formayla 94 gol atmayı da başardı.

Abia yeniden Kuzey Kıbrıs’ta

Geçtiğimiz sezon Binatlı’nın adaya getirdiği ve ilk devreyi Binatlı’da, ikinci devreyi de Yalova’da geçiren yabancı oyuncu Abia Israel yeniden adamıza geldi. İkinci devre için yeniden ülkemize gelen yabancı oyuncu, Ozanköy’ün başarısı için ter dökecek. Hatırlanacağı üzere bu sezona da Binatlı’da başlayan Abia, sarı yeşilli ekiple ligin ilk haftalarında oynamış, ancak transfer döneminin son gününde Binatlı oyuncuyla devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Bir diğer hamle de Deniz Kibar oldu

Ligin ilk devresinde yaşadığı sıkıntıları unutup, ikinci devrede bambaşka bir Ozanköy takımı izletmek isteyen kırmızı beyazlıların bir diğer hamlesi de Deniz Kibar ismi oldu. Bonservisi Esentepe’de bulunan ve ligin ilk yarısında Merit Alsancak Yeşilova forması giyen Deniz Kibar, ilk devrede yeşil beyazlı takımda çok şans bulamamıştı.