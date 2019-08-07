"KRAL" romanının tanıtım ve imza etkinliği Omorfo Khora’da…

Zeki Erkut'un yeni romanı "KRAL"ın tanıtım ve imza etkinliği, 8 Ağustos Perşembe akşamı 19.30’da Omorfo Khora Kitabevi’nde gerçekleştirilecek. Ekinlikte Khora Yayınevi yetkililerinin ve yazarın, kitabın içeriği ve hazırlanma süreci hakkındaki konuşmalarının ardından okurlar da soru ve yorumlarını paylaşma ve kitaplarını imzalatma imkanı bulacaklar.

Geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa ve Mağusa tanıtımları yapılan roman, okurlardan büyük ilgi görmekte ve bu yazın en çok satanları arasına girmiş durumda. Khora Yayınları’nın 69. kitabı olan eser, Zeki Erkut’un da üçüncü kitabı.

Kapak resmini Nilgün Güney’in yaptığı kitabın editörlüğünü Nazen Şansal, sayfa tasarımını grafiker Ömer Tatlısu gerçekleştirdi. 320 sayfalık eser Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo Khora Kitabevlerinden ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.

Tanıtım bülteni

Kral… Leymosun’da şöhretin zirvesindeki bir şarkıcıyken, 1974 sonrası her şeyini yitirmiş olarak Girne’ye getirilir. O Girne’yi, Girne de onu sevememiştir. Kendini bu şehirde, gölgesi olmayan biri gibi hisseder. Leymosun’a ve anılarına olağanüstü bir sadakati vardır. “Anılarımızı biz kendimiz yaşatmazsak, bunu bizim için kimse yapmayacak” diye düşünür.

Ancak ganimet kültürünün kök saldığı ve insani ilişkilerin yozlaştığı bir ortamda, kirlenmeden ayakta kalma mücadelesi vermesi; orkestrasını kurup şöhreti ve zirveyi yeniden yakalaması kolay olmayacaktır. Üstelik güçlü ve tutkulu iki aşk arasında sıkışmışken…

