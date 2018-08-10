Kral kramponlarını astı

Ülke futbolunun en üst seviyesinde dört kez gol kralı olan Ertaç Taşkıran futbolu bırakma kararı aldı. 36 yaşındaki futbolcu bir süre önce Cihangir'e transfer olmuş ancak Mesarya ekibi transferden vazgeçmişti.

Taşkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu. Ertaç Taşkıran'ın paylaşımı şu şekilde:

"Herşeyin bir başı olduğu gibi birgün mutlaka sonununda geleceği zaten tabiatın kanunu, bugün itibariyle 5 yaşında Türk Ocağı alt yapısında başladığım 3 farklı takımda gol krallıkları yaşadığım bir çok takımın formasını terlettiğim futbol hayatıma nokta koymaya karar verdim. Aslında hedefim 2-3 sezon daha oynamak ve daha fazla kişisel ve takımsal anlamda başarılar için mücadele etmekti fakat yaşanan şartlardan dolayı erken bir vakitte veda etmek kısmetmiş hayatta herşey kısmet bende hakkı olanlar haklarını helal etsin..."