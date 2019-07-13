"KRAL" Kitap Tanıtımı ve İmza Etkinliği

Zeki Erkut'un yeni romanı "KRAL", 18 Temmuz Perşembe akşamı, Lefkoşa'nın yeni mekanı Mod Cafe'de tanıtılıyor. Saat 19.30'da başlayacak olan söyleşide, yazarın ve yayınevi yetkililerinin kitap hakkındaki sunuşları yer alacak ve ardından okurların soru ve yorumları alınacak. Etkinlikte, katılımcılar kitap alarak yazara imzalatma imkanı da bulacaklar.

Khora Yayınları'nın 69. kitabı olarak okura sunulan roman, Zeki Erkut'un Khora Yayınları'ndan çıkan 3. kitabı. Yazar, Yenidüzen’de yayımlanan mizah öykülerini “Halim Çileli’nin Fevkalade Serüvenleri” isimli kitapta topladıktan sonra 2017 yılında ilk romanı “Jans Mans Sokağı Çocukları’nı yayımlamıştı.

Ledra Palace yolunda yer alan Mod Cafe, Khora Kitabevi'nin karşı sokağında bulunuyor. 18 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek etkinliğe tüm kitap severler davetlidir.

Kitabın tanıtım bülteni ve künyesi ise şöyle:

Kral… Leymosun’da şöhretin zirvesindeki bir şarkıcıyken, 1974 sonrası her şeyini yitirmiş olarak Girne’ye getirilir. O Girne’yi, Girne de onu sevememiştir. Kendini bu şehirde, gölgesi olmayan biri gibi hisseder. Leymosun’a ve anılarına olağanüstü bir sadakati vardır. “Anılarımızı biz kendimiz yaşatmazsak, bunu bizim için kimse yapmayacak” diye düşünür.

Ancak ganimet kültürünün kök saldığı ve insani ilişkilerin yozlaştığı bir ortamda, kirlenmeden ayakta kalma mücadelesi vermesi; orkestrasını kurup şöhreti ve zirveyi yeniden yakalaması kolay olmayacaktır. Üstelik güçlü ve tutkulu iki aşk arasında sıkışmışken…

“Kral”, okuru soluk soluğa bırakacak temposu ile sürekli içine çeken, özlem ve duygu yüklü bir roman. Yazarın “JansMans Sokağı Çocukları” romanı kadar gerçek gibi kurgulanmış ve onun kadar sürükleyici...

Yazar: Zeki Erkut

320 sayfa / 30 TL

Yayına Hazırlayan: Nazen Şansal

Kapak Resmi ve Tasarımı: Nilgün Güney

Sayfa Tasarımı: Ömer Tatlısu