"KRAL" ile Mağusalı okurlarla buluştu

Zeki Erkut'un yeni romanı "KRAL", Mağusa Khora Kitabevi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikle okurlara tanıtıldı. Ekinlikte yazarın, kitabın içeriği ve hazırlanma süreci hakkındaki konuşmasının ardından okurlar da soru ve yorumlarını paylaşma ve kitaplarını yazara imzalatma imkanı buldular. Samimi bir atmosferde geçen söyleşide Zeki Erkut yeni hazırladığı romanının müjdesini de verdi.

Bir sonraki etkinlik 8 Ağustos’ta Omorfo Khora’da

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa tanıtımı yapılan roman, bu yazın en çok satanları arasına girmiş durumda ve okurlardan büyük ilgi görmekte. Khora Yayınları’nın 69. kitabı olan eser, Zeki Erkut’un da üçüncü kitabı. KRAL’ın bir sonraki tanıtım ve imza etkinliği ise 8 Ağustos Perşembe akşamı 19.30’da Omorfo Khora Kitabevinde gerçekleşecek.

Kapak resmini Nilgün Güney’in yaptığı kitabın editörlüğünü Nazen Şansal, sayfa tasarımını grafiker Ömer Tatlısu gerçekleştirdi. 320 sayfalık eser Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo Khora Kitabevlerinden ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.

Tanıtım bülteni

Kral… Leymosun’da şöhretin zirvesindeki bir şarkıcıyken, 1974 sonrası her şeyini yitirmiş olarak Girne’ye getirilir. O Girne’yi, Girne de onu sevememiştir. Kendini bu şehirde, gölgesi olmayan biri gibi hisseder. Leymosun’a ve anılarına olağanüstü bir sadakati vardır. “Anılarımızı biz kendimiz yaşatmazsak, bunu bizim için kimse yapmayacak” diye düşünür.

Ancak ganimet kültürünün kök saldığı ve insani ilişkilerin yozlaştığı bir ortamda, kirlenmeden ayakta kalma mücadelesi vermesi; orkestrasını kurup şöhreti ve zirveyi yeniden yakalaması kolay olmayacaktır. Üstelik güçlü ve tutkulu iki aşk arasında sıkışmışken…

“Kral”, okuru soluk soluğa bırakacak temposu ile sürekli içine çeken, özlem ve duygu yüklü bir roman. Yazarın “Jans Mans Sokağı Çocukları” romanı kadar gerçek gibi kurgulanmış ve onun kadar sürükleyici...