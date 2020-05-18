Turizmci, araştırmacı, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, büyük Tepebaşı (Yorgoz) yangının ardından “anıt zeytin ağaçlarının çok önemli bir kısmının yandığını” söyledi, “Kraliçe isimli en yaşlı ağacın ise kurtarıldığını paylaştı.



Karlıtaş, bu yöndeki paylaşımını bir itfaiyecinin kendine verdiği bilgilere dayandırdı.



“Bu katliam sonrasında, itfaiyeci arkadaşların bu emeği bir teselli olsa da, yangını sorgulamalıyız” diyen Karlıtaş, “Çünkü yanan yüzlerce, hatta bin yıllık bir tarihtir. Geçmişimizdir. Asırlardır…” dedi.





Karlıtaş’ın paylaşımı dikkat çekti:



“Gece geç saatte, üzüntülü ve isyankar paylaşımımı gören bir itfaiyeci arkadaşım mesaj attı. Anıt Zeytin Ağaçlarının çok önemli bir bolümü yandı. Kral isimli ağaç da yandı. Ama KRALİÇE isimli en yaşlı ağacı çok büyük çabalarla kurtarabildik dedi. Bu katliam sonrasında, itfaiyeci arkadaşların bu emeği bir teselli olsa da, bu yangını sorgulamalıyız. Çünkü yanan yüzlerce, hatta bin yıllık bir tarihtir. Geçmişimizdir. Asırlardır, bu topraklarda yaşayan yüzlerce anıtsal ağaç, 2020’de yandı. Yerine neyi, hangi ağacı koyabiliriz? Çevreye çöp atan, doğayı kirleten vatan hainidir. Bu suç, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.”



Karlıtaş, Kıbrıslı şair Fikret Demirağ’ın dizelerini de paylaştı:



Zeytinler ne anlatır her çağda bir insana?

Kim topladı ilk zeytini bereket ağacından

İlk yabani zeytin, ilk aşı zeytin, yıllar sonra…

Şimdi taneleri yolunmuş zeytinler gibiyiz,



Yarın umudu olan haşırdayan zeytin ağaçları...

Yanıt ver ey tarihin yaşıtı zeytin...

Zeytinler ne anlatır her çağda bir insana?