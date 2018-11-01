KPSS Önlisans Sınavı için saat farkı uyarısı

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Türkiye ile KKTC’de eş zamanlı olarak yapılacak olan KPSS Önlisans Sınavı ile ilgili saat farkı uyarısında bulundu.

ÖSYM KKTC Sınav Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım Pazar günü KKTC’deki sınavın saat 09.15’de başlayacağı hatırlatılarak şöyle denildi:

“ Sınavın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı saatte başlayabilmesi adına yapılan düzenleme gereği, Türkiye’de sınav binalarına en geç giriş 10:00, KKTC’de ise 09:00 olarak düzenlenmiştir.

Buna göre 04.Kasım.2018 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak ‘KPSS ÖNLİSANS’ sınavına girecek olan adayların sınav binalarına en geç 09:00’da yapılacağını bir kez daha hatırlatır tüm adaylara sınavlarında başarılar dileriz...”