KPKD OTELLO ÇOKSESLİ KOROSU İSPANYA'DA

Otello Çoksesli Korosu, İspanya’nın Lloret de Mar şehrinde gerçekleştirilecek olan ‘9. Uluslararası Pau Casals Koro Yarışması ve Festivaline’ aldığı davetle 9 Eylül’de İspanya’ya uçtu.

Ersin Kaşif

Bu haftayı koro müziğine ayırdım. Koro müziği denince de, aklıma hemen Mağusa geliyor. KPKD (Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği) Otello Çoksesli Korosu bu hafta konuğumuz. Özellikle 2017’den itibaren, Avrupa konserlerine katılmaları da, büyük gelişme. Otello Çoksesli Korosu’nu Adres dergisi olarak kutluyoruz.

Otello Çoksesli Korosu, İspanya’nın Lloret de Mar şehrinde gerçekleştirilecek olan ‘9. Uluslararası Pau Casals Koro Yarışması ve Festivaline’ aldığı davetle 9 Eylül’de İspanya’ya uçuyor. 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival ve yarışmaya dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce korist katılacak. Bu çok güzel organizasyonu, koronun şefi olan Erkan Dağlı ile konuştum. Lioret de Mar’da gerçekleşecek organizasyon detayları konusunda bizlere verdiği bilgiler şöyle;

Yarışma ve konser

“Otello Çoksesli Korosu ile Halk Şarkıları kategorisinde yarışacağız. Dini Müzik kategorisinde ise Barselona’nın en büyük katedralinde performans sergileyerek ülkemizi temsil edeceğiz. 9 Eylül tarihinde 35 kişilik korist kadromuz ile İspanya'ya gidiyoruz. Otello Çoksesli Korosu 11-12-13 Eylül tarihlerinde 3 farklı yerde konserler verecek. Oskay Hoca'nın düzenlemelerini yaptığı Kıbrıs Halk Türküleri'ni çoksesli olarak seslendirecek olan koromuz, yarışmada Folk Music kategorisinde yarışacak. Dini müzik kategorisinde (Sacred) Barselona'da büyük katedralde konser vereceğiz, burada Cenan Akın'ın düzenlediği ''Ben Seni Bulmuş İken'' isimli Yunus Emre şiiri üzerine bestelenmiş İlahi'yi de seslendireceğiz. Son olarak da sokak konserleri verecek olan Otello Çoksesli Koromuz, yarışma sonuçlarının açıklanacağı ödül törenine de katılarak İspanya'dan ayrılacak.”

Evet, başta da belirttiğim gibi Kuzey Kıbrıs’ı müzik alanında dünyada tanıtmayı hedeflemiş bir koro ile gurur duyuyoruz. KPKD Otello Çoksesli Korosu; 2017'de Mekedonya ‘Ohrid’ Korolar Festivali, 2018'de Prag Müzik Festivali ve Macaristan'da Türk Günü'ne katılarak konserler vermiş bir koro. İspanya'da gerçekleşecek müzik festivali ve yarışmasında, Otello Çoksesli Korosunu Şefler Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetecek. Besteci Oskay Hoca da koro ile birlikte İspanya'ya gidecek. Adres müzik olarak bizler de koromuza, başarılı performans dileklerimizi iletiyoruz.