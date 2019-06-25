Köyüne dönemeden yaşama veda etti

Maronitlerle Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan “Andonis” adıyla bilinen Siarpel Emmanuel’in annesi Vasilou vefat etti.

Maronitlere köylerine dönüş izni verilmesi ile ilgili Maronitlerin simgesi olarak tanınan Vasilou Vasilou Ahmet Fella 106 yaşında hayata gözlerini yumdu.

106 yaşına kadar her gün Ayia Marina'ya dönme isteğini seslendiren ve bu istek için 100 yaşında KKTC vatandaşı bile olduğu ifade edilen Andonis” adıyla bilinen Siarpel Emmanuel’in annesi Vasilou, bu isteğine kavuşamadan hayata gözlerini yumdu.