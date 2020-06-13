‘Kovid hastaları değil’

“Kovid-19 hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye götürüldü” iddialarını, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu yalanladı.

İstanbul merkezli HaberTürk televizyonunun haberine yanıt veren Dr. Kamiloğlu, “Covid’le uzaktan yakından alakası olmayan Türkiye vatandaşı bir hasta kendi istekleri ile Türkiye’ye gitmiştir” dedi.

HaberTürk, Lefkoşa’daki Covid-19 hastasının, özel ambulans uçakla Türkiye’ye tahliye edildiğini iddia etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu, söz konusu hastayı kendisinin de takip ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Şubat ayından beri takip ettiğim ve 6 Ayda 3 kez yoğun bakım yatışı olan, covidle uzaktan yakından alakası olmayan Türkiye vatandaşı bir hasta kendi istekleri ile Türkiye’ye gitmiştir.

Habertürk’ün yapmış olduğu haberin gerçeklerle uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır.

Hasta vaskülit öntanısı ile takip edilmekteydi

“Dr. Kamiloğlu, sansasyon yaratmak adına halkı paniğe sokup, güvensizlik yaratılmasını da eleştirdi, “Şu andw KKTC’de COVİD vakası yoktur, olurda bilahare ben paylaşacağım” dedi.

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da şu açıklamayı yaptı:

2 hastayı almak üzere Ercan’a bir ambulans uçak geldi. Ancak iki hastanın da hastalıkları farklı. Uçuş öncesi yapılan PCR testleri negatif. Kısacası hastalar Covid19 hastası değil.