Koutsokoumnis’ten FIFA başvurusu!

Eren ŞİŞİK

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Costakis Koutsokoumnis FIFA Yönetim Kurulu üyeliği için başvuruda bulundu. 4 yıl süre ile FIFA’nın Avrupa Yönetim Kurulu görevini sürdürmek için yapılan başvurularda KOP Başkanı’nın da ismi yer aldı. Koutsokoumnis ile birlikte 4 aday da başvuruda bulunurken, 5 kişi arasında yapılacak seçimde 4 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Nisan ayında yapılacak FIFA 41. Olağan Genel Kurulu’nda seçilecek yönetim kurulu üyeleri resmen açıklanacak.

Uzun yıllardır KOP Başkanlığı görevini sürdüren Costakis Koutsokoumnis’in yanı sıra Macaristan’dan Sandor Csyáni, Rusya’dan Vitaly Mutko, Karadağ’dan Dejan Savićević ve İzlanda’dan Geir Thorsteinsson da FIFA Yönetim Kurulu üyeliği için başvuruda bulundu. Mevcut FIFA Yönetim Kurulu üyeleri arasında KOP Onursal Başkanı Marios Lefkaritis ve Türkiye’den Şenes Erzik de bulunuyor.