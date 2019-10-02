Ötüken'de dün sabah meydana gelen talihsiz kazada, geri geri çıkan annesinin kullandığı aracın çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy'un durumunda dünden bu yana kötüye giden bir durum olmadığı belirtiliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’ın saat 16.00 itibariyle YENİDÜZEN’e aktardığı bilgide 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un hala uyutulduğunu, yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini, dünden bu yana kötüye giden bir durum olmadığını belirtti.

Özyılkan, Deniz Sertsoy’un durumuna ilişkin “Dünden bu yana kötüye giden bir durum yok, hala yoğun bakımda tutuluyor, tedavisi devam ediyor, dünden bu yana kötüye giden bir durum yok” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere dün ülkede büyük üzüntüye neden olan olayda 27 yaşındaki Meltem Sertsoy, yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a aracının arka kısmı ile çarparak durmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide dün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durduğu belirtilmişti.

Yaralanan Deniz Sertsoy'un Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı açıklanmış, durumunun ‘stabil’ olduğu belirtilmişti.