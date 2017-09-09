

Polis aleyhindeki iddia ve şikâyetleri araştırmakla yükümlü Kıbrıs Cumhuriyeti Savcılığı “Türkiyeli emekli bir albaya" yönelik 31 Ağustos’ta Ledra Palace barikatında yaşananları soruşturmak için bağımsız araştırma memuru görevlendirdi.



Kontrol noktasında M.S'ye yönelik "kötü, insanlık dışı, aşağılayıcı ve küçük düşürücü muamele" Politis gazetesi tarafından gündeme getirilmiş, medya ve kamuoyunda tartışılmıştı.



Haravgi gazetesi, iddiaları soruşturmak için eski polis memuru Athanasios Sokratus'un görevlendirildiğini yazdı.



Sokratus’un araştırmanın sonucunu en kısa zamanda ve önümüzdeki günler içerisinde vermeye çağrıldığını yazan gazete, prosedüre göre, bağımsız araştırma memurunun araştırmasının sonucunun kararın hazırlanması için komiteye sunulacağını ve daha sonra Kıbrıs Başsavcısı Kostas Kliridis’e iletileceğini belirtti.



Öte yandan gazete, Kıbrıs Rum polisinin, araştırmanın sonucunda herhangi bir polis memuru aleyhinde sorumluluklar ortaya çıkması durumunda, bunlara gerek cezai, gerek de disiplin suçları yükleneceğini teyit ettiğini de anımsattı.



Türkiye'ye iade edilecekti

KIBRIS gazetesinden Ahmet VAMIK'ın haberine göre;

"İzin verilmemesine rağmen uyarıları dikkate almayarak Güney Kıbrıs’a geçiş yapan Türkiye vatandaşı M.S." Kıbrıs Rum polisi tarafından tutuklandı. Menoyia Gözaltı Merkezi’nde tutulan 60 yaşındaki M.S.’nin Yunanistan üzerinden Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi.

Emekli Albay olduğu öne sürülen M.S, 1 Eylül’den beridir Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunuyor.





İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Başkanı ne söylemişti?

İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, söz konusu iddialara açıklık getirmek amacıyla KIBRIS Gazetesi’ne konuştu.

Önen, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Politis Gazetesi’nin “60 Yaşındaki Türk’e İnsanlık Dışı Muamele” başlıklı haberinde yer alan iddiaların bazılarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Olayın meydana geldiği günden itibaren konuyla ilgili gerekli takibi yaptıklarını vurgulayan ve söz konusu şahsın 31 Ağustos günü damadı ile birlikte Ledra Palace Kara Sınır Kapısı’ndan bisikletiyle Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediğini belirten Önen, Güney Kıbrıs tarafındaki polis kontrol noktasında görevlilerin söz konusu şahsın damadının geçişine izin verdiğini, kendisinin ise Kıbrıslı Türk olmadığı gerekçesiyle sınırdan geçişine izin verilmediğini, buna rağmen şahsın bisikletini sürerek yoluna devam ettiğini dile getirdi.

M.S’nin peşine düşen polis ekiplerinin söz konusu şahsı Baf Kapısı yakınlarında tespit ettiğini ve gözaltına almak istediğini belirten Önen, şahsın polise direndiğini, bunun üzerine polisin zor kullanarak gözaltına aldığını sözlerine ekledi. Mahkemeye çıkarılan M.S., için ilk etapta 8 gün tutukluluk emri alındığını belirten Önen, teminat maksadıyla yeniden mahkemeye çıkarılan M.S.’ye yargıcın bir ceza vermediğini dile getirdi.

M.S’nin kendisine polis tarafından şiddet uygulandığı ve darp edildiği gerekçesiyle mahkemede şikayetçi olması üzerine yargıcın darp olayının soruşturulması için emir verdiğini belirten Önen, “yargıç, söz konusu şahısa Kıbrıs’a yasadışı bir liman ve havaalanından giriş yaptığı gerekçesiyle ve polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ceza uygulayabilirdi” şeklinde açıklamada bulundu.

60 yaşındaki M.S’nin sınır dışı edilecek olan şahısların tutulduğu Menoyia Gözaltı Merkezi’ne götürülerek burada tutulduğunu belirten Hakkı Celal Önen, ilgili darp soruşturmasının tamamlanmasının ardından şahsın Yunanistan üzerinden Türkiye’ye iade edilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Politis’te yer alan haber

Politis’in “60 Yaşındaki Türk’e İnsanlık Dışı Muamele” başlıklı haberine göre, güneyde faaliyet gösteren Eşitlik, Destek, Irkçılık Karşıtı Hareket (KİSA), KıbrısRum polisinin, 60 yaşındaki Türk vatandaşına insanlık dışı, aşağılayıcı ve küçük düşürücü muamelede bulunduğunu açıkladı.

KİSA tarafından, olay sırasında çekilmiş bir fotoğrafla birlikte yayımlanan açıklamaya göre, 31 Ağustos Perşembe günü Mağusa’da sakin 60 yaşındaki kişi, Ledra Palace'tan, kontrol noktası olduğunu fark etmeden, bisikleti ile güneye tarafına geçti. Geçişi sırasında kendisini kimse durdurmadı, sonrasında ise bir polis ekip otosu, peşine düşerek kontrol noktasına dönmesini emretti.

60 yaşındaki Türkiye göömeni kişinin emre uyarak kontrol noktasına döndüğü belirtilen açıklamada, kendisini takip eden ekip otosundaki polisin, araçtan iner inmez sebepsiz ve gereksiz yere bu kişiye vurmaya, yere düştüğünde de yumruklamaya başladığı kaydedildi. Polisin, polis istasyonuna götürdüğü ve başka bir polisin önünde vurmaya devam ettiği kişiye, bayıldığında önce su, ardından da yaralarına kolonya türü bir şey dökerek ayılttığı ifade edildi.

Habere göre, KİSA, KırbısRum polisinin ilk önce ilgili kişiyi, polise zarar vermekle suçlamaya çalıştığını ancak KİSA’nın ve vatandaşların “Polise Yönelik İddia ve Şikâyetleri Araştırma Otoritesi”ne (AADIPA) tepkileri üzerine, sorgu memuru atadığını da belirtti.

Kıbrıs Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis, KİSA’nın şikâyetiyle ilgili soruya karşılık, şikayetçi kişiye, AADIPA’ya başvurma kolaylığı tanıdıkları, adli tabip tarafından gerekli tetkiklerin yapıldığı ve meselenin bağımsız otoritenin (AADIPA) önünde olduğu cevabını verdi. Angelidis, konuyla ilgili bir disiplin veya cezai sorumluluk meselesi ortaya çıkarsa, gereğinin yapılacağını da söyledi.

Bu kişinin, 1 Eylül’den beridir, Kıbrıs Nüfus ve Muhaceret Dairesi Müdürü’nün idari kararı ile tutuklu bulunduğunu belirten gazete “KİSA’ya göre başka durumlarda uygulandığı gibi, BM’nin işbirliğinde ailesine dönmesi sağlanabilecekken, Yunanistan üzerinden Türkiye’ye sınır dışı edilmesi niyeti var” ifadesini kullandı.