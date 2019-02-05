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Kötü hava koşulları uçak seferlerini iptal etti

Kötü hava koşulları uçak seferlerini iptal etti

Türkiye ve civar bölgelerde elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında bu akşam seferlerin iptal edilmesine neden oldu.

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Türkiye ve civar bölgelerde elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında bu akşam seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Türk Hava Yolları (THY) Ercan’dan Ankara ile İstanbul’a olan karşılıklı 4 seferini iptal etti. YENİDÜZEN’e bilgi veren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bu akşam itibarıyla Ercan Havaalanı’nda herhangi bir kötü hava koşulunun olmadığını iptal kararının THY’nin inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: ARŞİV

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