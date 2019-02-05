Kötü hava koşulları uçak seferlerini iptal etti

Türkiye ve civar bölgelerde elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında bu akşam seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Türk Hava Yolları (THY) Ercan’dan Ankara ile İstanbul’a olan karşılıklı 4 seferini iptal etti. YENİDÜZEN’e bilgi veren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bu akşam itibarıyla Ercan Havaalanı’nda herhangi bir kötü hava koşulunun olmadığını iptal kararının THY’nin inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: ARŞİV