Kötü hava koşulları uçak seferlerini iptal etti
Türkiye ve civar bölgelerde elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında bu akşam seferlerin iptal edilmesine neden oldu.
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Türkiye ve civar bölgelerde elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında bu akşam seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Türk Hava Yolları (THY) Ercan’dan Ankara ile İstanbul’a olan karşılıklı 4 seferini iptal etti. YENİDÜZEN’e bilgi veren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bu akşam itibarıyla Ercan Havaalanı’nda herhangi bir kötü hava koşulunun olmadığını iptal kararının THY’nin inisiyatifinde olduğunu söyledi.
Fotoğraf: ARŞİV
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Etiketler : Ercan Havalimanı, uçuş
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