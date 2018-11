Koruyucu Diş Hekimliği için adım atıldı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığın ağızda başladığına işaret ederek, sağlıklı nesiller için koruyucu diş hekimliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin bir devlet politikası haline gelmesi ve süreklilik arz etmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında “Koruyucu Diş Hekimliği Hizmetleri Komitesi” kurulduğunu belirten Besim, komitenin amacının kısa, orta ve uzun vadede KKTC’de koruyucu diş hekimliği hizmetleri politikasını oluşturmak olduğunu söyledi.

Besim, “Belki de bu minicik ülkede, dünyada diş hekimliği alanında koruyucu sağlık hizmetlerinde pilot olarak bir mucize yaratabilir, dünyada başı çeker hale gelebiliriz. Benim hayalim budur” diye konuştu.

22 Kasım Diş Hekimliği ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Ağız Diş Sağlığı ve Koruyucu Diş Hekimliği” konulu seminer düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmalarını Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, KKTC’ye gelen ilk FDI başkanı, Dünya Diş Hekimleri Birliği Seçilmiş Başkanı Dr. Gerhard Seeberger yaptı.

Seminerde; KKTC Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Komitesi Üyesi Prof. Dr. Serap Çetiner “Kuzey Kıbrıs’ta Koruyucu Diş Hekimliği”, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Özkem Azmi Öğe “Toplum Ağız ve Diş Sağlığının Geliştirilmesi” ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Cenk Conkbayır da “Diş Hastalıklarının Kalp ve Sistemik Hastalıklarla İlişkisi” konularında sunum gerçekleştirdi.



SEEBERGER YARIN SERDARLI SAĞLIK OCAĞI’NI ZİYARET EDECEK



Seminere katılmak için KKTC’ye gelen FDI Başkanı Dr. Gerhard Seeberger, ülkede koruyucu diş sağlığını oluşturmak adına Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin yanında çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Seeberger yarın 09.00-10.30 saatleri arasında İlkokul Öğrencileri Koruyucu Diş Sağlığı Programı çerçevesinde Serdarlı Sağlık Ocağı’nı, 12.00-14.00 saatleri arasında da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diş Servisi’ni ziyaret edecek. Bu sırada açıklamalar da yapılacak.



BESİM: “SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR”



Sağlık Bakanı Filiz Besim, diş eti hastalıklarının dünyanın her yerinde en sık görülen hastalıklar arasında olduğunu, vücudun diğer bölgelerinde de hastalıklara yol açtığını belirterek, “Ağız diş hastalıklarının şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, büyüme, gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorunun oluşmasında rol oynadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

“Sağlık ağızda başlar” diyen Besim, sağlık nesiller için koruyucu diş hekimliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Diş hekimliğinde koruyucu sağlık hizmetlerinin devlet politikası şeklinde ele alınması gerektiğini, uzun vadeli sonuçların alınabileceği şekilde bir yol haritası çizilmesinin önem taşıdığını dile getiren Besim, göreve geldikleri günden itibaren koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana aldıklarını kaydetti.

Devlete bağlı 17 tane sağlık merkezinin 15’inde ve perifer hastanelerinde, diş hekimi hizmetlerinin mevcut olduğunu ifade eden Besim, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde temel diş hekimliği hizmetlerinin yanı sıra uzmanlaşmış diş hekimleri ile de alanda ileri tedaviler de yapılabildiğini belirtti.



“KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ KOMİTESİ KURULDU”



Her kesimin elini taşına altına koyacak şekilde politika oluşturulmasını hedeflediklerinin altını çizen Besim, bu çerçevede ilk olarak, sağlık merkezlerindeki her diş hekiminin her sağlık merkezindeki diş hekimi tedavilerin yanı sıra, bölgesindeki koruyucu sağlık hizmetlerinden de sorumlu olacağını dile getirdi.



“İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TARAMALARI YAPILACAK”



Bu yıl itibarı ile tüm ilkokullardaki birinci sınıf öğrencilerin ağız sağlığı anlamında eğitileceğini, ağız taramalarının yapılacağını, diş florlama ve fissür sealent gibi koruyucu diş tedavilerinin uygulanacağını söyleyen Besim, beş yılın sonunda tüm öğrencilerin taranmış olacağını kaydetti.

Bu çerçevede programın yarın Serdarlı Sağlık Merkezi’nde başlayacağını anlatan Besim, kendisinin de sağlık merkezine giderek, uygulamayı başlatacağını açıkladı.

Bunun yanında Pediatri Derneği ile işbirliği halinde çocuk hekimlerinin (pediatristlerin) eğitilmesi ve kadın doğumcularla işbirliği halinde hamile kadınların eğitilmesinin de hedefleri arasında olduğunu dile getiren Besim, “Biliyoruz ki koruyucu hekimlik bebek anne karnına düştüğü andan itibaren başlayan bir süreçtir” dedi.

Programların istikrarlı ve sürdürülebilir olmasının önem taşıdığını vurgulayan Besim, yasal alt yapsının da yapılması ve zorunluluk haline gelmesi gerektiğini söyledi.



“DÜNYADA BAŞI ÇEKER HALE GELEBİLİRİZ. BENİM HAYALİM BUDUR”



Dr.Gerhard Seeberger ile görüşmesinde, birliğin rehberlerinin bilgilerini paylaşma noktasında yardımcı olabileceğine değindiğini söyleyen Besim, tavsiyeleri uygulayacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili tüm kesimlerin bir araya gelip bir nefer olarak çalışmasıyla bunun başarılabileceğini dile getiren Besim, yardım ve destek istedi.

Besim, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kurulan Sedasyon Ünitesi’nde özürlü, engelli ve fobik bireylerin tedavilerinin daha güvenli yapılması için yeni bir ünite oluşturulduğunu ifade etti.

Besim, son 10 ayda, 24 bin 784 diş hastasının kamuda hizmet gördüğünü söyledi.



“İŞSİZ DİŞ HEKİMLERİ ORDUSU YARATILMASI TEHLİKESİ ”



Diş hekimi sayısını nüfus oranıyla kıyaslayan Besim, bin 526 kişiye bir diş hekimi düştüğünü, sayının ideal oranlarda olduğunu belirtti.

Kurulan yeni üniversitelerle plansız programsız eğitim süreçleri ile ileride işsiz diş hekimleri ordusu yaratılması tehlikesine karşı hep birlikte, işbirliği içinde, plan ve program yapılması gerektiğini dile getiren Besim, ülkede aktif olarak 6 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu, 2 üniversitenin ise diş hekimliği fakültesi kurabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.



“245 DİŞ HEKİMİ VAR. 5 YILDA 255 MEZUN DAHA VERİLECEK. BU ÜLKE BUNU NASIL KALDIRACAK”



Besim, diş hekimi sayısının 245 olduğunu, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 255 diş hekimi daha mezun verilmiş olacağını dile getirerek, “Bu ülke bunu nasıl kaldıracak, bu insanlar nasıl istihdam edilecek? Bunu düşünmek ve planlamak zorundayız” dedi.

Öğretim üyesi ve eğitim kalitesinin de konuşulması gerektiğini söyleyen Besim, YÖDAK ile bu konuda bir görüşme yaptıklarını, bu yıl için bir program çizip önümüzdeki yıldan itibaren Diş Hekimliği Fakültelerine alınacak KKTC kontenjanlarının titiz bir şekilde ele alınmasını sağlayacaklarını belirtti.

Besim, diş hekimliğinde sağlık turizminin organize ve artan şekilde devam etmesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Dünya Diş Hekimleri Birliği seçilmiş başkanı Dr. Seeberger ile Ankara’da tanışarak, KKTC’deki diş hekimleri ile ilgili bilgi verdiğini söyleyen Besim, birlik bünyesinde yer alabilmenin mümkün kılınması için uzun yıllardır harcanan çabaları anlattı.

Besim, merhum Dr. İzgü Beyar’ın da bu yönde ciddi çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Besim, daimi üye olunmasa bile organizasyon ile sıkı ilişkiler kurulması adına Dr. Seeberger’in çaba harcayacağına inanç belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Dr. Seeberger’e teşekkür ederek, tüm meslektaşlarının ve diş hekimliğine emek veren, gönül veren herkesin Diş Hekimliği Haftasını kutladı.

SEEBERGER: “BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE KESİNLİKLE ŞU VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SİZİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUM”

Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Gerhard Seeberger, Diş Tabipleri Odası’nı şu veya başka bir şekilde Dünya Diş Hekimleri Birliği’nde görmek istediğini vurguladı.

Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Gerhard Seeberger, Ağız, Diş Sağlığı ve Koruyucu Diş Hekimliği Semineri’nin açılış bölümünde yaptığı konuşmada, bazı ülkelerde Sağlık Bakanı ile görüşmenin neredeyse imkânsız olduğunu, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe davet edilmesini önemsediğini, bunun kendisi için bir ilk olduğunu kaydetti.

Etkinliğin ağız sağlığı açısından en önemli konu olan koruyucu hekimlik üzerine olmasının da ayrı bir önem taşıdığını belirten Seeberger, hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliğinin en önemli rolü oynadığını belirtti.

Dünya Diş Hekimleri Birliği’nin 150’den fazla ülkeden bir milyondan fazla diş hekimini temsil ettiğini belirten Seeberger, Dünya Diş Hekimleri Birliği’ne üye olmak için bir ülkeye ait birlik olma koşulunun bulunduğunu, ancak Filistin’in Birliğe dahil edilmesi sürecinde, Filistin’in gözlemci statüsüne olduğu Birleşmiş Milletler’in temel alındığını anlattı.

Seeberger, “Maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halen orada değil, ancak doğru yolda mısınız? Kesinlikle evet” dedi.

Tıbbın sınır ve rengi olmadığını ve ortak hedefin insan sağlığı olduğunu belirten Seeberger, Birliğin ağız sağlığını öne çıkarma gibi bir hedefi varsa de diş hekimlerinin dünya genelinde sesi olmak istiyorsa ve Kuzey Kıbrıs da bu dünyanın bir parçası ise, Dünya Diş Hekimleri Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin dünyanın bu parçasını göz ardı ederek vizyonlarını gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Seeberger, “Bunun için bugün buradayım. Bu konuşmasından dolayı eleştirileceğimin bilincindeyim, çünkü söylediklerim bu odada kalmayacak, bunu bildiğimden dolayı düşüncelerimi ifade ettim. Başkanlığım döneminde kesinlikle şu veya başka bir şekilde sizi aramızda görmek istiyorum” dedi.

Seeberger, Diş Tabipleri Oadsı’nı, Dünya Diş Hekimleri Birliği’nin düzenleyeceği Dünya Tıp Kongresi’nde görmek istediğini de belirtti.

Sadece diş hekimliği değil genel olarak sağlık alanında Kuzey Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasından dolayı pilot ülke olabileceğini kaydeden Seberger, bu süreçte de Kuzey Kıbrıs’ın Birlikteki bir komitede danışmanlık görevi de yürütebileceğini söyledi. Seeberger, Kuzey Kıbrıs ve diş hekimlerini unutmadıklarını vurguladı.



ÖZANT: "DİŞ FAKÜLTELERİNİN SAYISIYLA İLGİLİ 'CİDDİ SORUN' VAR"



Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, ülkedeki diş hekimliği fakülte sayıları ile ilgili ciddi sorun bulunduğunu, bir ülkenin üniversite ülkesi olabilmesi için nüfusunun yüzde 10’u kadar yüksek öğrenimde eğitim alan öğrenci bulundurması gerektiğini, KKTC’de projeksiyon nüfusun 430 bin, öğrenci sayısının 100 bin öğrenci olduğunu, buradaki oranın yüzde 25 olduğunu, böyle bir oranın beraberinde “ciddi sorunlar” da getirdiğini söyledi.

Ülkedeki diş kliniklerinin, öğrencilerin el becerilerini geliştirerek öz güvenlerini geliştirmeleri için yetersiz olduğunu kaydeden Özant, bugün ülkedeki diş fakültelerindeki öğrencilerin geçmişe göre çok az sayıda staj yaparak mezun olmasının söz konusu olduğunu söyledi.



YÖDAK YETKİSİZ



Yükseköğrenim Planlaması, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile yasa çalışmasının sonuçlandırılamadığını, bugün YÖDAK’ın fakülte açılması konusunda yetkisinin bulunmadığını, üniversite fakültelerinin öğrenci alımında kendi sınavlarını uyguladığını, üçüncü ülkelerden ve KKTC uyruklular için kontenjanların Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında belirlendiğini kaydeden Özant, Türkiye’den gelecek olan öğrenci kontenjanının Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlendiğini, bu nedenle 50 kişilik altyapısı olan fakülteye 150 öğrenci verilebildiğini söyledi.

Özant, öğrenim kalitesi ile ilgili belirlenen ulusal kriterlere göre eğitim verilmesi halinde kaliteli eğitim verilebileceğine inandığını ancak mevcut altyapı ile öğrenci sayısıyla kriterlerin nasıl tutturulacağını bilemeyeceğini söyledi.

Bu şikayetlerini göreve geldiği zamandan itibaren YÖDAK, Sağlık bakanlığı ve Cumhurbaşkanı’na ilettiğini ancak henüz sonuç alamadığını belirten Özant, Avrupa Birliği ülkelerinde bir diş hekime düşen kişi sayısı ile KKTC’deki oranın neredeyse aynı olduğunu, KKTC’de 5 yıl içerisinde diş hekimi sayısının iki katına çıkacağının altını çizdi.

Özant, “Ülkemizin ihtiyacını birlikte belirlememiz gerekiyor” dedi



MESAFE KAT EDİLEMİYOR



Koruyucu diş hekimliğinin, küçük toplumlarda başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğunu kaydeden Özant, ülkede çok sık hükümet değiştiğinden, bürokratların da değiştiğini ve başlatılan pek çok çalışmada mesafe kat edilemediğini vurguladı.

Bakanlık bünyesinde kurulan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komitesi çalışmalarına ek olarak, Birlik olarak halkın ağız de diş sağlığı bilgisini arttırmak amacıyla bölgelerde konferanslar vermeyi planladıklarını kaydeden Özant, “Ağız ve diş sağlığı bilgisini yükseltmek düşüncesindeyiz” dedi.