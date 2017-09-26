'KORUYUCU AİLE ARANIYOR'

Fehime ALASYA

Babası tarafından istenmeyen, annesi tarafından ise engelli olduğu için terk edilen sekiz buçuk aylık Judi isimli erkek bebek, doğduğu günden beridir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tutuluyor. Sosyal medyada yayılan bir paylaşım üzerine ortaya çıkan ‘insanlık dramı’ yürek parçalıyor…

Bakıma muhtaç ve engelli olan sekiz buçuk aylık erkek bebek Judi, engelli olduğu ve bakamayacağı gerekçesiyle annesi tarafından, doğum yaptığı Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bırakıldı. İlk başta ara sıra bebek ile ilgilenen anne, sonradan tamamen kayıplara karıştı, küçük bebek aylardır hastane odasında, çevredekilerin, hastane çalışanları ve personellerinin sevgisi ile büyüyor…

Annesi öğrenci iddiası… Sosyal Hizmetler ulaşamıyor…

Nijerya Uyruklu olduğu ileri sürülen annenin, adada öğrenci olduğu ve vatandaş olmadığı için masrafları karşılayamadığı ve ülkesine geri döndüğü de ileri sürüldü. Olayı yakından takip eden ve ilk başta anne ile iletişim içerisinde olduğunu anlatan Sosyal Hizmetler Dairesi ise bir süredir anneye ulaşamadıklarını belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin terk edilen Judi adlı bebekle yakından ilgilendiğini belirten hastane yetkilileri ise bazı prosedürlerin tamamlanmasını beklediklerini, bebeğin geleceğiyle ilgili sürece ilgili dairenin karar vereceğini belirtti.

Başkurt: “Uygun koruyucu aile arıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise bebeğin aylardır hastanede olduğunu bildiklerini, olayın kendilerinin bilgi ve denetiminde olduğunu belirtirken, öncelikle anneye ulaşarak, anneyi bebeği kabullenmesi yönünde ikna girişimlerinde bulunduklarını, fakat bir süredir anneye ulaşamadıklarını kaydetti. Başkurt, bu süre zarfında, sıcak bir aile ve bakım ortamı maksadıyla çocuk için uygun koruyucu aile baktıklarını belirtti.

Bebeğin özel sağlık sorunu olduğuna ve anne sıcaklığının yanında tıbbi bakıma da ihtiyacı bulunduğunu anlatan Başkurt, “Maddi yardıma ve desteğe ihtiyacı yoktur, devlet onun her türlü ihtiyacını karşılıyor, tek ihtiyacı olan bakım ve sevgidir” dedi.

Çalışanların ve çevrenin sevgisiyle büyüyor

Hastane çalışanlarının tüm kalbi ile sahiplendiği Judi Dante'nin maddi olarak her ihtiyacının sosyal hizmetler tarafından karşılandığı belirtilirken, çocuk servisinde görevli çalışanların da hem maddi hem de manevi olarak bebeğe sahip çıktığı gözlemlendi.

Temizlik personelinden, serviste bulunan vatandaşlara, doktorlara, hemşirelere, kadar pek çok kişi, terk edilen Judi bebeğe sahip çıktı.

Kucakta sevilmeye alıştı…

Kalkıp oturmaya çalışan Judi'nin yatakta dönerek, bağırarak ilgi istediği belirtilirken, sürekli kucakta sevilmeye alıştığı, servisteki hastane çalışanları, doktor ve hemşireleri sesinden tanıdığı ifade ediliyor. Gözleri görmeyen Judi'nin zaman zaman nöbet geçirdiği de ileri sürülüyor.

Çocuk servisindeki yoğun bakım odasında büyüyor…

Beş ay boyunca Yenidoğan Bölümü'nde bakım gören Judi bebek, üç ayı aşkındır da hastanenin çocuk servisinde kalıyor. Kimsenin sahip çıkmadığı 8 buçuk aylık erkek bebek, biyolojik annesi tarafından bakamayacağı gerekçesi ile babası tarafından da 'benim çocuğum değil' denilerek terk edildiğinden beridir, çocuk servisindeki yoğun bakım odasında büyüyor…

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt;

“Uygun koruyucu aile bakıyoruz, özel sağlık sorunu olan bir bebek, tıbbi bakıma da ihtiyacı var”

Olay bilgi ve denetimimizdedir. Bir süredir konu bilgimizde, bebek bizim takibimizde, ihtiyaçları karşılanıyor. Çocuğun bakımı konusunda anne çelişkili, anne ile görüşüyoruz. Anne bebeği alıp almamakla ilgili kararsız kaldı. Anneye ulaşmaya çalışıyoruz, anne bir süredir bizimle görüşmüyor, yurt dışına çıkıp çıkmadığını araştırıyoruz.

Bakıma muhtaç, sürekli doktor kontrolünde olması gerekiyor, bu şartlarda koruyucu aile aranıyor.

Maddi yardıma ve desteğe ihtiyacı yoktur, devlet onun her türlü ihtiyacını karşılıyor, tek ihtiyacı olan bakım ve sevgidir.

Annenin alacağı karara göre alternatif bakım modellerimizi harekete geçireceğiz. Uygun koruyucu aile bakıyoruz, özel sağlık sorunu olan bir bebek, tıbbi bakıma da ihtiyacı var.

Vatandaş olmadığı için sahip çıkmadığımız ileri sürülüyor, bu tamamen asılsız. Vatandaş olsun olmasın biz bebeğe sahip çıkacağız.

Aylardır hastanede çünkü annenin bakımı ve sıcaklığında ısrarcıyız, o yüzden bu kadar uzadı, devletin bakımına alınacağı karar verildiği anda, koruyucu aile yoluyla ona tamamen sahip çıkacağız.

Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;

“Çocuk sadece tıbbi değil her türlü bakıma, özellikle sevgiye muhtaç”

Anne doğum yaptıktan sonra, baba bebeği istemeyerek reddetti. Doğuştan fiziksel ve zihinsel engeli olan ve şimdi sekiz buçuk aylık civarında olan erkek bebek, beslenmek için de tedavi görüyor. Anne de bebeğe bakamayacağını belirtti. Anne ve baba Nijerya uyrukludur.

Serviste tedavi görüyor, Sosyal Yardım, çocukla ilgileniyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat bu çocuğun, yanında 24 saat kalacak birisine ihtiyacı var. Çocuk sadece tıbbi değil her türlü bakıma, özellikle sevgiye muhtaç.

Anne bebeğini bırakmadan önce bebeğe sahip çıkacak gibi oldu, Sosyal Hizmetler de bununla ilgilendi, süreç o yüzden uzadı. Fakat daha sonra anne hiç ilgilenmedi.

Sekiz buçuk aylık bebek burada aylardır yatıyor, ne anne, ne de baba sevgisi var, durum gerçekten içler acısı, hastane olarak elimizden geleni yapıyoruz.