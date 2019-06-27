'Korumalardan ayrı yargılanma' talebine ret

Devrim DEMİR

Girne’de darp olayına karışan iş insanı Bulut Akacan’ın “korumalarından ayrı yargılanma talebi” Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi. Akacan’ın daha önce de “Kaza Mahkemesi’nde yargılanma” talebi reddedilmişti.

Sanık Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza, “ceza davası gören bir yargıcın mutlaka hapishanede gözlem yapması gerektiğini” de söyledi.

Ocak ayında Girne’de Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ı korumaları O.Ö., ve V.K., ile birlikte ciddi darp ettiği iddiası ile yargılanan iş insanı Bulut Akacan ve korumaları dün yine yargı önündeydi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen davada 25 Haziran tarihinde sanık O.Ö., ve V.K.’nin avukatları davalarının ayrılmasını talep ederek, davalarını bitirmeye hazır olduklarını beyan etmişti.

Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ise, sanık avukatlarının taleplerine itiraz etmediklerini sanıkların altı ayı aşkın bir süredir cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduklarına dikkati çekmişti.

Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, itiraz talebinin değerlendirilmesi için davayı Adli tatil öncesi son oturum olan dün 27 Haziran tarihine ertelemişti.

Dün gerçekleşen oturumda, sanık avukatları tek tek beyanlarını yaptı.

Tekinay: Belirsizlik devam ediyor

Altı aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanık V.K.’nin avukatı Yusuf Tekinay, müvekkili ve sanık O.Ö.’nün hükümsüz tutukluluk sürelerinin belirsizlik içinde devam ettiğini kaydetti.

Tekinay, mahkemeden müvekkilinin ayrı yargılanması talebinde bulundu.

Güran: Davaların ayrılmasını talep ediyorum

O.Ö.’nün avukatı Ömer Güran ise, avukat Yusuf Tekinay’ın aktardıklarına katıldığını belirtti.

Güran, bu olayın nasıl cereyan ettiğinin, müvekkili O.Ö.’nün bu suça ne şekilde bulaşıp nasıl rol aldığının şahadette açık olduğunu ifade ederek, müvekkilinin 6 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı beklediğini ciddi sağlık sorunları olduğunu belirtti.

Sanığın gözünde kısmi görme kaybı olduğunu, vücudunda rahatsızlıklar olduğuna dikkati çeken Güran, mahkemeden davalarının ayrılmasını talep etti.

Güran ayrıca, müvekkilinin itham edildiği suç ile ilgili mahkemenin ceza takdirinde yattığı süreyi de hesaba koymasını belirterek, mahkemenin talebi ret durumunda teminat talebinde bulundu.

Rıza cezaevinin koşullarına dikkati çekti

Sanık Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ise, meslektaşlarının davalarının ayrılması talebine itiraz etmediğine değinerek, müracaatlarının uygun olduğu görüşünde olduğunu savundu.

Avukat Kıvanç Rıza, İngiliz hukukunda ceza davalarına bakan bir yargıcın hapishanelerde gözlem yapması gerektiğine dikkat çekerek, “ceza davası gören bir yargıcın mutlaka hapishanede gözlem yapması gerektiğini” söyledi.

Hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen sanıklar için cezaevi koşullarının hijyen, sağlık açısından çok önemli olduğuna değinen Rıza, 700 kişinin kaldığı bir hapishanede sanık V.K. ve O.Ö.’nün altı aydır yargılanmak için beklediğine ve bunların da göz önünde bulundurularak mahkemenin adil davranması talebinde bulundu.

Metay: “Tutukluluğun uzatılmasına kastımız yok”

Sanık avukatlarının ardından söz alan Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay, tutukluluk süresinin uzatılması ile ilgili savcılığın her hangi bir kastın olmadığını, tek gayelerinin davanın en uygun ve adil bir şekilde bitirilmesi olduğunu söyledi.

Sanık Bulut Akacan ile ilgili belirsizliğin sürdüğü bu davada, V.K., ve O.Ö.’nün davalardan ayrı yargılanmasının uygun bir talep olmadığını, bu davanın havale edilmiş bir dava olduğunu kaydeden Metay, tutuklu yargılanan sanıkların serbest kalmaları durumunda adaletin gecikeceğini savundu.

Mahkeme dosyaların ayrılmasını ret etti

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Jale Dizdarlı’nın oturum yaptığı davada, başkan Nüvit Gazi Hacı mahkemelerin ayrı duruşma beyanları takdir yetkisi olduğunu kaydetti.

Hacı, huzurda görüşülen davanın “Ciddi darp” meselesi olduğunu kişilerin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bu suça bulaşan kişilere 7 yıla kadar hapislik öngörüldüğüne dikkati çekti.

Bu davada sanık V.K., ve O.Ö.’nün sanık Akacan ile birlikte yargılanması gerektiği kanaatine vardıklarını ifade ederek, davaların ayrılmasını ret ettiklerini açıkladı.

20 Ağustos’ta itham edilecekler

Gazi, Girne Ağır Ceza Heyetinin son oturumunu yaptığını 1 Temmuz tarihinde Adli Tatilin başlayacağını belirterek, araya girecek olan bayram tatilini de dikkate aldıktan sonra sanıkların itham edilmesi için davayı 20 Ağustos tarihine ertelediğini kaydetti.

Başkan Gazi ayrıca, sanıklar V.K., ve O.Ö.’nün tutukluluklarının devamına, Bulut Akacan’ın ise aynı teminat emri altında serbest kalmasına emir vererek oturumu kapattı.