Koruma altındaki hayvanlar posta pullarında

Ülkede korum altına alınan hayvanlar konusuna dikkat çekmek için Posta Dairesi tarafından hazırlanan ve 31 Temmuz’dan itibaren satışa sunulacak olan posta pulları görsel tasarımı ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

“Koruma Altındaki Hayvanlar / Sürüngenler” pul serisi adı altında yapılan çalışmada Çizgili Kaplumbağa ve Trodos Kertenkelesi gibi, ülkede koruma altında olan hayvanların resimleri konuldu.

Posta Dairesi, Zoolog / Çevre Eğitimi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot ve çizimleriyle hayvanları ölümsüzleştiren Görel Korol Sönmezer’in katkılarıyla hayata geçen proje, bir yıl süreyle piyasada olacak.