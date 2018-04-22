Koruçam’da Aziz George Festivali düzenlendi.

Aziz George Festivali, Koruçam’da (Kormacit) düzenlendi.

Lapta Belediyesi, Koruçam Muhtarlığı ve Koruçam Spor Kulübü tarafından düzenlenecek festival açılış töreni dün saat 18.00’de yapıldı.

dün saat başı rehberler eşliğinde köy turları düzenenlenen festivalde, Aziz George Kilisesi’nde ikindi ayini yapıldı. Onun ardından ise Geleneksel Müzikler Eşliğinde Külbastı Şenliği gerçekleştirildi.

Festivalde bugün köy meydanında pazar kurulurken, çocuklara yönelik çizim ve kil el işleri atölyesi ve tramplen, bisiklet yarışı, Klasik Otomobil Sergisi gibi etkinlikler düzenlendi. Aziz George Festivali, saat 18.00’de sona erdi.

Fotoğraflar: Fehime ALASYA