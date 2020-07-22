Kortun istifa etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi olarak Ekim 2014’den bu yana Basın Kartı Komisyonunda görev yapan, bu süre içerisinde Komisyon’nun başkanlık görevini de yürüten Mustafa Kortun, görevden istifasını açıkladı.

Kortun, mevcut Basın Kartı Tüzüğü ile yola devam etmenin yaratabileceği yasal sakıncalar nedeniyle dün itibarı ile Basın Kartı Komisyonundaki görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Kortun konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Basın Kartı Tüzüğü’nün fiilen yürürlüğe girdiği 2007 yılından bu yana, gerçekleştirilen toplantılarda zaman zaman tüzüğün bazı maddelerinin medyadaki değişime cevap vermediği ya da yetersiz ve eksik kaldığı saptaması yapıldığına işaret etti.

“Özellikle son 10 yıl içerisinde yer alan çok hızlı teknolojik dijital dönüşümün medya alanında yaratmış olduğu yeni mecralarla, gazetecilerimizin çalışacağı yeni alanların ortaya çıkması; bunun yanında liberal ekonomik politikaların yeni anlayışları ve uygulamalarıyla geleneksel basınımızda yaşanan yapısal değişikliklere cevap verebilen bir basın kartı tüzüğüne ihtiyaç vardır” diyen Kortun, bu gerçeklerden hareketler tüzük değişiklikleri üzerinde devam eden bir çalışma olduğunu kaydetti.

Öte yandan gerekli tüzük değişikliklerinin yapılabilmesinin, Basın Kartı Tüzüğü’nün bağlı olduğu 49/2006 sayılı değişiklik yasası ile 23.5.2006 tarihinde ortadan kalkmış olan yasal dayanağın, bir şekilde uygun bir yasada yeniden oluşturulmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Kortun, şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere tüzükler yasalardan neşet etmektedir. Yasalar tüzüklerden neşet etmez, edemez.

Bilinen yasal prosedürel gerçeklerden hareketle Basın Kartı Tüzüğü’nün hazırlanmasında yer almış tüm paydaşların yeniden bir araya gelerek, öncelikle uygun görecekleri bir yasada, yasal dayanak ve çerçeve yaratılması; daha sonra da bu yeni yasal çerçeveye göre yeni bir tüzüğün hazırlanmasında harekete geçmeleri tek yasal çıkış yoludur.

Mevcut Basın Kartı Tüzüğü ile yola devam etmenin yaratabileceği yasal sakıncaları nedeniyle 21 Temmuz, 2020 tarihi itibarı ile Basın Kartı Komisyonu’daki görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.”