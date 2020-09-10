Korsika'da Kıbrıs zirvesi

Akdeniz’e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, bugün Fransa’nın öncülüğünde Korsika adasında bir araya geliyor.

Zirvenin ana gündem maddesini Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirvenin öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik Avrupa’da ortak bir pozisyon belirlenmesi için çalışacaklarını açıkladı.

Macron, "Avrupa bir bütün olarak Türkiye'ye yönelik daha net olmalı ve birleşik bir pozisyon almalı" dedi.

Macron sözlerini, "Gerilimin tırmanmasından kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı bölgelerde niyetini netleştirmeli" şeklinde sürdürdü.

MED7 olarak bilinen zirveye ev sahibi Fransa’nın haricinde İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili AFP ajansına yaptığı açıklamada, zirvenin amacının “24-25 Eylül’deki AB zirvesi öncesi AB ile Türkiye’nin ilişkileriyle ilgili görüş birliği sağlamak için ilerleme kaydetmek” olarak tanımlamıştı.