Koronavirüsü alarmı: Sonuçlar negatif

Moskova-Larnaka uçak ile Larnaka Havalimanı’na gelen Çin uyruklu bir kadında koronavirüsü semtoplarının görülmesinin ardından yetilileri alarma geçti.

Voice Of Cyprus'un haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yeni açıklamada yolcuların tahlil sonuçlarının negatif olduğu ifade edildi. İlerleyen günlerde herhangi bir gelişmeden halkın bilgilendirileceği de kaydedildi.

Kadının sağlık durumunun ise iyiyi gittiği de yapılan açıklamada yer aldı.

Havalimanı’nda kontrol edilen diğer yolcularında durumlarında pozitif durum olmadığı da bildirildi.

Kaynak: Voice Türkçe Haberler