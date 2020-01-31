Koronavirüste can kaybı 213’e yükseldi

Çin’de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213, virüsten etkilenen kişi sayısı 9 bin 692’ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527’sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238’e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Bununla birlikte müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427’e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi’nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi’nde ise 9’a yükseldi.

Son 24 saatte 43 can kaybı yaşandı

Ülkede 20 Ocak’tan bu yana hızla artan ve bir hafta içinde zirveye ulaşması beklenen koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 1982 yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204’e, tespit edilen vaka sayısı 5 bin 806’ya ulaştı.

Diğer yandan koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 537, Guangdong’da 393, Hınan’da 352, Hunan’da 332, Ciangşi’de 240, Anhui’de 237, Şandong’da 178, Sıçuan’da 177, Ciangsu’da 168, Fucien’de 101 oldu.

Ayrıca tespit edilen vakalar başkent Pekin’de 121, Şanghay’da 128, Çongçing’de 206, Tiencin’de 31’e yükseldi.

Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, ABD’de 6, Fansa ve Almanya’da 5’er, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, Vietnam’da ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya ve Hindistan’da birer vaka tespit edildi.

"Aşı geliştiren kurumlar zamana karşı yarışmalı"

Çin Başbakanı LiKıçiang dün yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün neden olduğu salgın durumun çetin ve karmaşık olduğunu belirtmiş, salgına karşı aşı geliştiren kurumların zamana karşı yarışması gerektiğini vurgulamıştı.

Li, salgınla mücadelenin ölüm oranını azaltmak ve muayenelerin etkisini iyileştirmek açısından kilit önem taşıdığını dile getirmişti.

Başbakan Li, “Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri” olarak salgınla mücadeleyi ve denetlemeyi yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki koronavirüsü nedeniyle dün uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti. Çin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi CangCün de Çin'in bu durumu değerlendirdiğini belirterek, ülkesinin koronavirüsle mücadelede çok kritik bir durumda olduğunu söylemiş, uluslararası dayanışmanının aşırıcı derecede önem kazandığını bildirmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Paris'te bir doktorda koronavirüse rastlandığını belirtti.

Salomon, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığını söyledi.

Fransa'da biri Bordeaux ve dördü Paris'te olmak üzere 5 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

Almanya’da yeni tip koronavirüs vakası 5’e yükseldi

Almanya’da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği 4 kişiyle birlikteStarnberg bölgesindeki şirkette çalıştığı ve Traunstein bölgesinde ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Virüsün bulaştığı kişilerle temasta olduğu tespit edilen ve aynı şirkette çalışan 110 kişinin muayenelerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, evlerinden çıkmayan bu kişilerin sağlık durumları hakkında sürekli yetkili daireye bilgi verdiği ifade edildi.

Bavyera Sağlık Bakanlığı daha önce 1'i kadın 4 kişide koronavirüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı JensSpahn, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’de yayınlanan “MaybrittIllner” adlı programa katılarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmesini değerlendirdi.

Acil durum ilan etmenin, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi ve bu konuda koordinasyon sağlanması açısından önemli olduğunu belirten Spahn, bununla ayrıca Çin’in çevresindeki veya Afrika’daki ülkelerin dikkatlerini daha fazla arttırmaları yönünde bir sinyal verildiğini belirtti.

Spahn, Almanya’daki kurumların koronavirüs konusunda tetikte olduğunu ve şimdiye kadar makul davrandıklarını kaydetti.

Alman vatandaşları Çin'den getirilecek

Spahn, Çin’in Vuhan bölgesinde bulunan 90 ila 100 arasındaki Alman vatandaşını hızlı bir şekilde ülkeye getirmek istediklerini de belirterek, bu konuda Çin'deki yetkilerle görüşmeler yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sonuç almaya çalıştığını söyledi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Alman vatandaşlarının Çin'den uçakla Frankfurt Havalimanı'na getirileceği, daha sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan eğitim merkezine götürülmelerinin öngörüldüğü ve burada yaklaşık 2 hafta karantinaya alınacakları aktarıldı.

ABD'de ilk kez kişiden kişiye bulaştı

ABD'de yeni tip koronavirüsün (2019nCoV) ilk kez kişiden kişiye bulaştığı duyuruldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.

Son vaka ile ABD'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti.

Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.

Eşine virüsü bulaştıran kadının Aralık 2019'da Vuhan'a seyahat ettiği ve 13 Ocak'ta da Chicago'ya döndüğü belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan 60'lı yaşlardaki çiftin durumlarının şimdilik iyi olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün, gribe benzer şekilde öksürük ve hapşırık ile havaya karışan damlacıklardan yayıldığını düşünülüyor.

Virüse, Illinois dışında ABD'de şimdiye kadar Arizona, Güney California ve Washington eyaletlerinde rastlandı.

Yunanistan'da koronavirüs şüphesi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 62 yaşında bir erkeğin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.

Yunan basınına dün açıklama yapan AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, dün hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğünü dile getirdi. Panteliadis, hastaya yapılan test sonuçlarının yarın çıkacağını söyledi.

Hastanede karantinada tutulan ve Yunan vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kısa süre önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği aktarıldı.

Kuveyt'ten, Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı

Kuveyt, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı getirdi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt hükümeti tarafından alınan söz konusu giriş yasağı kararını yazılı bir açıklamayla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayolları şirketlerine iletti.

Yasağın son iki hafta içinde Çin veya Hong Kong'da bulunan tüm ülke vatandaşları ile Kuveyt'te oturum izni veya vizesi olan kişileri de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, kararın bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte olduğu kaydedildi.

Çin'den ''Uluslararası Dayanışma'' çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ZhangJun, koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, "uluslararası dayanışma" çağrısında bulundu ve ülkeleri seyahat ile ticaret konusundaki ''aşırı tepkiye karşı" uyardı.

Zhang, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ''Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'' ilan etmesinin ardından BM Genel Merkezi'nde gazetecilere konuştu.

Çin'in DSÖ'nün koronavirüs için ''küresel tehdit'' kararını değerlendirdiğini belirten Zhang, virüsü yenebileceklerini söyledi.

Mevcut durumun sıkıntılı olduğunu ancak salgının kontrol altına alınmasında ilerleme kaydettiklerini aktaran Zhang, ''Koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamadayız. Uluslararası dayanışma son derece önemli ve bu yüzden bütün ülkeler sorumlu davranmalı. Endişeleri anlıyoruz ancak aşırı tepki gösterilmemeli. Uluslararası seyahat ile ticarete gereksiz yere müdahale eden tedbirler için hiçbir neden yok.'' diye konuştu.